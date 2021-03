El litigio allana el camino al retorno de los bienes de Huesca

La diócesis no reclamará de momento otros bienes que pueda haber en depósito en el Museo de Lérida o en otras instituciones catalanas. Según el responsable de Patrimonio, Ángel Noguero, una comisión mixta de los dos obispados negoció en su día la lista de 111. "Se llegó a un acuerdo. No podemos decir si hay más o no, no lo sé, habría que mirar los sótanos del Museo de Lérida y la verdad es que no nos autorizarán", declaró.

El siguiente capítulo que se abre es la reclamación de varias obras de la Diócesis de Huesca. El consejero de Educación, Felipe Faci, se refirió a esta cuestión para reiterar la oferta de colaboración, al igual que en los pleitos de Barbastro y Sijena. Se puso a disposición del obispo, Julián Ruiz, como ya hizo en el pasado, para intentar rescatar las obras de las parroquias de Berbegal y Peralta. "Desde siempre hemos estado en disposicion de colaborar con el obispado de Huesca. Con una diferencia, ahora sabemos cual va a ser el resultado, que tiene que ser el mismo de los bienes de Barbastro", añadió.

El Museo de Lérida tiene en depósito tres obras de Huesca: el frontal del altar mayor de El Salvador de Berbegal (del siglo XIII), una de las piezas más valiosas de su colección; la tabla de San Pedro de la iglesia parroquial de Peralta de Alcofea (siglo XV); y la portada románica de la iglesia de El Tormillo (siglo XIII), que ahora jalona la entrada de la iglesia de San Martín en la capital del Segre.

También el presidente aragonés, Javier Lambán, se refirió en Zaragoza a la reclamación pendiente y celebró que el obispo oscense "también quiera ser valiente", como el de Barbastro cuando decidió ir a la vía civil. "Bienvenida su valentía", dijo.

Este obispado ya ha anunciado que se está planteando el inicio de un procedimiento legal, siguiendo la estela de Barbastro-Monzón, una vez que ha comprobado la efectividad de su estrategia judicial. "Ha llegado el momento", afirmó la semana pasada el vicario, Nicolás López. "Siempre hemos pensado así, porque así nos lo han sugerido los servicios jurídicos. Nos aconsejaban que esperáramos a ver qué pasaba", aclaró.

El delegado de Patrimonio, José María Nasarre, confirmó la intención de iniciar dicho proceso. "Nos habíamos planteado que una vez se resolviera el asunto favorablemente para la Diócesis de Barbastro-Monzón, sería el momento en el que nosotros iniciásemos el mismo proceso para llegar a la misma meta", dijo. No hay fecha, "pero lo tenemos en mente y es de prever que no tardemos". Es más, comparten el mismo abogado, Joaquín Guerrero, aunque este ya ha dicho que está cerca de la jubilación.