El CEIP Francisco de Goya de Calatayud se vuelca de lleno en los ODS

Aun en pandemia, en el CEIP Francisco de Goya de Calatayud ponemos todos los medios a nuestro alcance para dinamizar el día a día en el aula, eso sí, siempre con mucho cuidado y con todas las medidas de seguridad. Ahora, estamos inmersos en el nuevo proyecto Erasmus+ ‘Once upon a time, there was a school’, un proyecto ambicioso a desarrollar en dos cursos y con gran carga emocional, dirigido a toda la comunidad escolar para disfrutarlo a lo grande. En el marco de esta iniciativa, el objetivo de este curso era celebrar el 25 aniversario de nuestro colegio con una gran celebración. Sin embargo, debido a la situación que atravesamos, dejaremos para el curso que viene la celebración, centrándonos este año en que nuestro alumnado conozca y se conciencie sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su importancia para todos, tarea que teníamos prevista para el curso siguiente.

Constitución Goyesca

En esta línea de trabajo, ya hemos realizado numerosas actividades. En el primer trimestre, nuestros chicos crearon ‘La Constitución Goyesca de los ODS’, después de trabajar y conocer con sus profes qué era todo aquello de lo que se les hablaba. Esta Constitución recoge los derechos y deberes que nuestros alumnos ven necesario cumplir entre todos para conseguir un mundo mejor. Quedó expuesta en el ‘hall’ del centro y pudimos visitarla y consultarla durante el mes de diciembre para compartir el trabajo que entre todos habíamos conseguido realizar.

Puesta en escena en el centro CEIP Francisco de Goya

Durante este segundo trimestre, hemos votado la aceptación de dicha Constitución, porque ninguna norma se cumple si primero no se conoce y después se acepta. Las votaciones se han llevado a cabo durante nuestra tradicional ‘Semana Cultural’, que celebramos durante los días 8, 9 y 10 de febrero. Además de la aprobación de la Constitución, durante estas jornadas culturales se desarrollaron en el centro diferentes actividades: cinefórum, murales, yincanas, grabación de vídeos musicales, rap, debates... y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con los ODS-2030.

Todo este trabajo que venimos realizando tiene un único y valioso objetivo: concienciarnos de que el futuro del planeta está en nuestras manos.