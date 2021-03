Logopedas: "La intubación paraliza toda la musculatura que implica la deglución"

Prevenir, detectar, evaluar, diagnosticar y tratar todas las alteraciones de la comunicación y de las funciones orales no verbales son las labores de los logopedas, según recoge el Consejo General de Colegios de Logopedas. Estos profesionales trabajan con personas que padecen disfagias, que tienen implantes cocleares o pacientes con problemas de voz, entre otros. Un trabajo que ampara tanto a la población infantil como a los adultos.

En la actualidad, los logopedas también se han convertido en parte de la rehabilitación de muchos de los pacientes de covid-19. "El paso por una uci conlleva una serie de problemas funcionales. A nivel logopédico nos toca tratar, sobre todo, cuestiones de deglución. Pacientes intubados más de 48 horas tienen un 60% de posibilidades de padecer trastornos de este tipo", sostiene la logopeda Marta Charte, que trabaja en un hospital sociosanitario de la ciudad de Huesca. "Esos enfermos han estado muchos días con un tubo que paraliza toda la musculatura que implica el proceso deglutorio, completamente en hipotonía. Algo tan sencillo como beber un vaso de agua requiere días y semanas de tratamiento con el paciente", añade Charte.

"El porcentaje de disfagias en este último año se ha multiplicado exponencialmente", agrega también Enrique Val, presidente del Colegio Profesional de Logopedas de Aragón. Además de la deglución, estos profesionales apuntan a los problemas relacionados con las cuerdas vocales: "La voz es completamente muy bajita y hay que trabajarla también".

Laura Martín, logopeda autónoma en la provincia de Teruel, está especializada en la voz. "Tengo más docentes que demandan herramientas para cuidar la voz porque se fatigan muchísimo, ya no solamente por lo que les cuesta hablar, sino porque no se oyes bien, no escuchan al otro", manifiesta Martín. En algunos casos, esos maestros han desarrollado patologías, como nódulos o pólipos. Esta profesional recibe más peticiones de charlas informativas sobre el uso de las mascarillas y la voz, que sesiones individuales para profesores. "En pacientes de voz, sobre todo, hay disfonías por un uso excesivo del volumen y del tono de voz y ahora estoy enfocándome en voces profesionales, en el entrenamiento de voces sanas", apunta esta logopeda, la única a casi 100 kilómetros a la redonda en la provincia turolense.

A raíz de la pandemia, ha llevado a cabo una "reconversión" y trabaja la voz con personas de otros puntos de España, como Galicia o Canarias, pero también de fuera de las fronteras nacionales, es el caso de Italia o México. "He puesto el foco en mi especialidad, que es la voz. La he podido trabajar porque se brinda más a un plano 'online'. Poder ofrecer eso a todo el mundo me ha abierto un montón de puertas", reconoce esta vecina de Montalbán que vio cómo con el inicio de la pandemia se detuvieron sus sesiones y otros eventos profesionales.

Además, en alguna ocasión, en el proceso de lucha contra la covid-19, se han desencadenado infartos cerebrales, lo que complica la comunicación. La mayoría de los servicios que ha acometido Marta Charte han sido en su centro sociosanitario, no obstante, también ha realizado colaboraciones con uci o en planta de medicina interna de otros centros.

"Durante estos meses creo que la logopedia es el servicio que más se está demandando dentro de mi equipo multidisciplinar"

Las necesidades de niños en relación a la logopedia también han aumentado. "Durante estos meses creo que la logopedia es el servicio que más se está demandando dentro de mi equipo multidisciplinar", señala Enrique Val, quien trabaja en un centro de Zaragoza concertado por el IASS con niños de entre 0 y 6 años, pero también con algunos de 15 o 16. La pandemia ha afectado, sobre todo, al nivel de comunicación, tal y como menciona el también presidente del Colegio Profesional de Logopedas de Aragón: "Tenemos chicos con afecciones respiratorias o de otra índole que no van al colegio todavía porque son de riesgo y eso afecta mucho a su desarrollo".

La llegada del coronavirus conllevó el teletrabajo, la suspensión de las sesiones con los menores y una mayor implicación de las familias. "A ellos les ha afectado porque han estado muchos meses sin nuestros servicios. Vemos que hay una mayor necesidad ahora porque no han recibido su tratamiento estos meses y no han recibido la educación en la escuela", lamenta Val.

Su reivindicación

Desde el Colegio Profesional de Logopedas de Aragón, que el pasado 6 de marzo celebró el Día Europeo de la Logopedia, denuncian que en la Comunidad es "insuficiente" el número de logopedas en la Sanidad Pública, un aspecto que tiene "en lucha" al colectivo. "Se pueden contar con las dos manos y sobran dedos", dicen. Una opinión que también trasladan al resto de la red hospitalaria española. "Todos los años nos reunimos con Sanidad y Educación y todos los años es el mismo discurso", indica Enrique Val, presidente de la entidad aragonesa. "Se trata de un campo muy amplio, estamos más ligados a Sanidad, más ligados a Educación".

Otra de sus reclamaciones es que el trabajo que realizan es generador de aerosoles. "Estamos expuestos porque en muchísimas ocasiones el paciente no puede llevar la mascarilla puesta para hacer una buena rehabilitación", señala Laura Martín. Desde el colegio reivindican la distinción de los sanitarios en dos grupos para el programa de vacunación, siendo estos profesionales aquellos que se les suministra las dosis de AstraZeneca. Martín quien también menciona el "intrusismo" que se da en la profesión.