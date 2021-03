Un himno 'oregonés' para que los hombres también apoyen la causa del 8-M

Apenas lleva unas horas en Youtube pero sus visualizaciones no dejan de dispararse. El músico David Angulo, al que muchos reconocerán por ‘Oregón Televisión’, acaba de lanzar este 8-M una canción, ‘Malos compañeros vs. Hombres de bien’, en la que recuerda que la lucha por la igualdad ha de ser un compromiso de todos.

“El tema surge de la sensación y de la firme creencia de que los hombres no nos podemos quedar al margen de esta lucha. No podemos pensar que la igualdad es algo que solo tienen que reivindicar las mujeres. Todo lo contrario: nosotros pinchamos y cortamos y tenemos que apoyar esta causa y no hacernos a un lado o permanecer callados”, cuenta el músico, que también fue responsable de la banda sonora de la serie 'El último show', de Alex Rodrigo.

Angulo explica que tanto la música como la letra de esta canción con poso feminista “surgieron de forma natural y bastante rápido”. “Fue de tirón, creo que es un tema que tiene mucha alma y salió solo”, cuenta. En el vídeo se le ve rodeado de sus músicos habituales hasta que en los minutos finales aparece un coro de mujeres con muchos rostros reconocibles. Ahí están sus compañeras de Teatro La Clac (María Ángeles Parroqué e Inma Carné), también Marisol Aznar o la cantante y periodista Sara Comín. “También aparecen mis hijas, Inés y Laura, y es un momento divertido porque es justo cuando explota el tema, cuando después de habernos referido todo el rato a los hombres aparecen ellas como sorpresa final”.

La canción formará parte del disco de Angulo que está afrontando su fase final y que es probable que pueda ver la luz en abril. Este será uno de los doce cortes que el músico aragonés lleva tiempo preparando para un disco que llevará por título ‘Música para un teatro invisible’. “Llevo años con el disco, son casi tres años de preparación y fue en noviembre de 2020 cuando pudimos meternos al estudio a grabar. Lo grabamos en Estudio Kikos con la producción y magia de Richi Martínez y con músicos como José Luis Arrazola”, cuenta Angulo. "Ya hace unos meses hicimos otro adelanto del álbum con la canción 'Nos pilló desprevenidos', que trata sobre el confinamiento pero a la que hemos hecho algún retoque".

En el tema del Día de la Mujer que nos ocupa, Satur Rodríguez se hace cargo del bajo y los coros, mientras que Chabi Benedé tocar la guitarra acústica. La parte de vientos la completan: Alex Burges al saxo, Francisco Javier López con el trombón y José Carlos Badorrey con la trompeta.