Aragón es la segunda comunidad con mayor porcentaje de mujeres investigadoras

Aragón es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de mujeres investigadoras. En concreto, con un 46,9 por ciento, supera en cinco puntos la media española. A pesar de esta mejora, la consejera de Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha llamado a seguir trabajando desde las administraciones y desde la propia sociedad para romper los techos de cristal y corregir el desequilibrio que supone la escasa presencia de mujeres en el mundo científico.

"Queda aún mucho por hacer para derribar estereotipos y llegar a una igualdad plena en la que el género no condicione en absoluto el futuro profesional de las niñas y los niños del futuro", ha sostenido.

Díaz ha inaugurado este lunes la jornada 'Mujeres investigadoras en el Instituto de Patrimonio y Humanidades', organizada por la Universidad de Zaragoza en el Día Internacional de la Mujer, en un año en el que las restricciones sanitarias han obligado a reducir las concentraciones en las calles, pero en el que las reivindicaciones del movimiento feminista siguen intactas y muy vigentes.

La consejera ha valorado que para llegar al 46,9 por ciento de mujeres en el mundo científico en la comunidad "sigue siendo una carrera difícil, como demuestra el hecho de que pese a ser mayoría en el estudiantado, no lo son tampoco en la docencia. No en vano, en las carreras de Artes y Humanidades, donde las mujeres alcanzan un 62 por ciento del alumnado, tan solo suponen un 48,5 por ciento del personal docente e investigador".

"Aunque partamos de un escenario mayoritariamente femenino --ha señalado la consejera-- conforme avanzamos hacia los estudios de mayor rango, hacia el doctorado principalmente, las proporciones poco a poco se masculinizan". Un fenómeno "que tiene nombre, techo de cristal y que para muchas es irrompible", ha constatado.

Por eso, ha instado a seguir impulsando políticas que ayuden a eliminar la brecha de género existente, especialmente en las convocatorias de proyectos de investigación, y ha celebrado la labor del Instituto de Patrimonio y Humanidades, que "puede y debe jugar un papel importante para visibilizar y potenciar figuras investigadoras femeninas".

Ese es precisamente el objetivo de las jornadas, en cuya inauguración online ha participado también el rector, José Antonio Mayoral; la directora del Instituto, Concha Lomba y la vicerrectora de Política Científica, Rosa Bolea.

La sesión pretende mostrar la capacidad de liderazgo investigador de científicas de muy diferentes disciplinas --Arquitectura, Derecho, Historia, Historia del Arte, Literatura, Comunicación-- para dirigir proyectos de investigación y grupos de investigación.

Tras la apertura, las participantes han comenzado a dialogar en torno a su actividad como directoras de los grupos de investigación que lideran, sobre el significado que tiene para ellas estar al frente de estos grupos y sobre el futuro de la mujer en la investigación.

A partir de las 10.30 horas ha comenzado la primera mesa redonda con las investigadoras principales de proyectos coordinada por Elena Barlés, profesora titular de Historia del Arte, decana de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del IPH. En esta actividad han intervenido las investigadoras: Iraide Ibarretxe, Natalia Juan, María Pilar Lapuente y Lucia Pérez.

Posteriormente, ha continuado el acto con la mesa coordinada por la catedrática de Derecho Privado y secretaria académica del IPH, Carmen Bayod y la intervención de las investigadoras María Jesús Lacarra, Belinda López, Carmen Marta, María Ángeles Naval y Pilar Utrilla.

Para finalizar, a las 11.30, la directora del IPH Concha Lomba ha coordinado el tercer encuentro que reúne a investigadores e investigadoras que poseen la doble condición de directoras de grupo y de proyecto: María Jesús Lacarra, Belinda López, Carmen Marta y María Ángeles Naval.

El IPH es un Instituto de Investigación de la Universidad de Zaragoza creado en el año 2019 con el apoyo del Gobierno de Aragón. Es el primero de los institutos aragoneses cuya actividad se concentra en el campo de las Humanidades. Tiene como objetivo promover actividad científica de alta calidad orientada, preferentemente, a cuatro áreas: Artes, Historia, Filología y Patrimonio.