Lambán desaconseja "absolutamente" las manifestaciones del 8-M

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha dicho este domingo que en su papel de líder del Ejecutivo desaconseja "absolutamente" las manifestaciones con motivo del Día Mundial de la Mujer (8-M).

En un acto en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) para homenajear a la que fuera alcaldesa de la localidad, María Domínguez, Lambán ha concretado que no sabe si finalmente se darán estas marchas, pero que las desaconseja.

Eso sí, el también secretario general del PSOE en Aragón ha recordado que la Constitución consagra el derecho a la manifestación y que en los últimos meses ha habido manifestaciones por diferentes motivos, ya que han salido a las calles "la hostelería y los sectores afectados de las medidas restrictivas que vamos adoptando por la Sanidad".

Homenaje a la primera alcaldesa de España

Javier Lambán ha homenajeado en Ejea de los Caballeros a María Domínguez, primera alcaldesa democrática del país que, desde Gallur, "tuvo la valentía de llevar su voz a toda España" y que fue fusilada.

Lambán ha estado acompañado por las alcaldesas de Ejea y de Gallur, Teresa Ladrero y Yolanda Salvatierra, respectivamente, así como por el alcalde de Fudendejalón, Javier Tolosa, y familiares de la alcaldesa asesinada en 1936, que han descubierto una escultura, obra de Victoria Arbeloa, en la plaza de su mismo nombre, María Domínguez.

"Desde luego, el acto que ahora vamos a celebrar alcanza un nivel. Lo van a protagonizar dos alcaldesas: la alcaldesa de Ejea y la de Gallur, es decir, el municipio del que la propia María Domínguez fue alcaldesa", ha señalado Lambán en declaraciones a los medios de comunicación.

Unas circunstancias que, en vísperas del 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, y en su localidad natal, Ejea de los Caballeros, hacen que el presidente se sienta, como ha manifestado, "un hombre dentro de lo que cabe bastante feliz".

"María Domínguez es una especie de milagro laico, del brote de una flor del más áspero de los secarrales: hizo todo lo posible por dotarse de una voz potente sólida y en defensa de la mujer, también del socialismo y de la República", ha elogiado sobre esta política, periodista y poetisa, natural de Pozuelo de Aragón y que llegó a la alcaldía de Gallur en 1932.

Para Lambán, a la hora de celebrar "la grandeza de la mujer en el Aragón actual" es necesario recordar a Domínguez, "una pionera, precursora y mujer de origen rural humilde, que no procedía de una familia acomodada, que no había nacido en la ciudad y que no había pasado por la universidad".

"Sin embargo, tuvo tal determinación y se empeñó tan a fondo en defender sus ideas y formarse para ello que marcó un hito en la historia española del siglo XX", ha agregado.

Precisamente, hace tan solo cinco días, los análisis confirmaron con un grado de fiabilidad del 94% que los restos exhumados en el cementerio de Fuendejalón correspondían con los de Domínguez.