Moncada: "Nadie se atreve a reservar un viaje a Rusia sin saber si podrá salir a Huesca"

Esta Semana Santa, todo apunta a que no se podrá salir ni entrar de Aragón...

Lo veíamos venir. Independientemente de las declaraciones un poco irresponsables de la ministra, que nos puso el caramelo en la boca al decir que la Semana Santa iba a suponer el reinicio de los viajes nacionales, sabíamos que no iba a salir adelante. No se está vendiendo nada. Para una agencia de viajes, esta es la segunda época más importante. En un año normal podíamos tener hasta 12 vuelos especiales en Zaragoza. Desgraciadamente, se va a ver truncada un año más.

Los turistas extranjeros, sin embargo, sí podrán volar a Madrid o Barcelona.

Sí, están viniendo a España sin problemas simplemente con tener una PCR o un test de antígenos, en función del acuerdo con el país de origen.

¿En qué situación están las agencias de viajes en Aragón?

Aproximadamente, la disminución de ventas en una agencia de viajes vacacionales ha sido del 95%. ¿Y por qué no del 100%? Porque el año pasado se pudo vender en enero y febrero y en verano, cuando se relajaron las restricciones. En las que se dedican también a viajes de negocios, la caída llegará al 85%. Un 30% de las agencias de Aragón han cerrado definitivamente. Veremos qué ocurre después de mayo. Si quitan los ERTE habrá una debacle brutal. Podrían cerrar un 50%.

Muchas presentarán reclamaciones patrimoniales contra el Estado y la DGA por las pérdidas.¿Es su forma de decir ‘hasta aquí’?

Las agencias están buscando la responsabilidad. No estamos en contra de las medidas sanitarias, pero sí de que hayan dado como resultado una disminución de nuestras ventas. ¿Por qué en Madrid se puede ir desde el aeropuerto a Canarias o Baleares?¿Por qué hay abiertas estaciones de esquí en Cataluña y no en Aragón?

Antes mencionaba las palabras de la ministra. Imagino que los cruces de acusaciones y los cambios de restricciones no ayudan...

Yo no sé si no se conoce la realidad, pero no sé qué sentido tiene hacer unas declaraciones tan a la ligera viendo cómo está nuestra situación. Lo máximo que hemos recibido en un año una agencia de seis personas como la mía han sido 1.500 euros. Es de risa.

Este verano habrá vuelos directos a Rusia, Polonia y Croacia. ¿Esperan más destinos?

De momento no. Sería fantástico que estos tres salieran adelante, pero nadie se atreve a hacer una reserva para Rusia a finales de agosto sin saber si va a poder salir a Huesca. Es verdad que otro tipo de reservas, como los cruceros, están siendo más generosas. Esto ocurre gracias a la posibilidad de cancelar hasta 15 días antes de la salida. Si se hace una buena campaña y se consigue que a quien tenga covid le devuelvan el 100%, el turismo se verá beneficiado. Es lo que tenemos que hablar con los operadores de los vuelos.

¿Habrá pasaporte sanitario?¿Qué pasará con quienes no estén vacunados contra la covid?

Si se llega a un acuerdo para hacer unos corredores seguros será con este pasaporte, bien a través de un teléfono móvil o de otro sistema. Si no se tiene yo creo que no se va a poder viajar a no ser que se haga una PCR hasta 72 horas antes de la entrada al país en cuestión.

Aragón venía de muy buenos años de turismo internacional.¿Cuánto tardará en recuperarse?

Va a ser muy rápido. Así como hemos caído en picado absolutamente, una vez que la situación se recupere y se llegue a un acuerdo internacional, ya sea a través de un pasaporte u otras medidas, la recuperación será exponencialmente rápida. En menos de cuatro o cinco meses, si hay acuerdo y no hay ningún otro incoveniente, empezaremos a verlo. La gente está deseando viajar. Hoy en día, hacerlo no es un capricho, sino una necesidad.

¿También el turismo asiático?

Con el turismo asiático va a ser algo más lento. Me da la sensación de que, por desconocimiento, vamos a ser más aprensivos. Japón, por ejemplo, no deja entrar aún a nadie, y era un destino muy fuerte para los españoles. Se estaba poniendo de moda en los tres últimos años. En esta zona, la recuperación será más lenta, pero en la cuenca mediterránea, todo lo que es Europa e incluso EE. UU. y parte de Sudamérica irá más rápida.

¿Y los viajes de negocios? ¿Se han recuperado?

Depende de la empresa. Muchas se han acostumbrado a hacer videoconferencias, pero otras tienen que viajar necesariamente. No es lo mismo una consultoría que una empresa de ventas.