Sanidad admite que la presión de las ucis en Aragón baja a menor ritmo que en anteriores oleadas

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, admitió este jueves que la presión de las ucis está bajando "a menor ritmo" que en oleadas anteriores. Actualmente son 73 los pacientes que siguen recuperándose en las unidades de cuidados intensivos de la Comunidad, con 27 ingresados en el Servet y 20 en el Clínico. Las cifras apenas se han visto alteradas en la última semana, ya que miércoles 24 eran 78, según los datos de la DGA.

Estas cifras sitúan la ocupación de camas uci por covid en el 33,6% y "preocupan" al Gobierno aragonés, ya que lo ideal de cara a afrontar una posible quinta ola con garantías sería estar por debajo del 25%. Esto hace que se siga llamando a la prudencia.

Sanidad vigilará "con cautela" la evolución de las ucis, una de las claves de cara a autorizar la movilidad entre provincias para Semana Santa. Los indicadores del nivel de alerta -el popularmente conocido como semáforo covid-, dan a Aragón tantas de cal como de arena. En verde aparecen el índice de reproducción básico a siete días, que mide el número de personas a las que contagia cada infectado, y la tasa de positividad, que cae hasta el 7,55%.

En el extremo opuesto están la incidencia acumula a siete y a 14 días, con 86,04 y 184,84 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. A medio camino se quedan las camas de hospitalización convencional, con un 6,7% que hace predominar el amarillo.

Todo esto aleja a Aragón del nivel 3 de alerta agravado y hace que se sitúe en un escalafón inferior, aunque, por ahora, no baja lo suficiente como para plantear escenarios menos restrictivos.

Los datos por comunidades

Las estadísticas de las últimas semanas confirman, según la titular de Sanidad, que esta onda epidémica "está siendo diferente al resto" en cuanto a los ingresos en uci. "Estamos teniendo muchas más dificultades para reducir el número de ingresos de pacientes en uci en comparación con los de hospitalización convencional", dijo. Como consecuencia, Aragón supera en porcentaje a comunidades como Andalucía (18,8%), Baleares (15,1%), Cantabria (18,4%), Castilla-La Mancha (25,1%), Galicia (11,8%), Navarra (12,2%), País Vasco (25,1%) o La Rioja (25,2%).

"Podemos buscar muchas explicaciones. Probablemente las habrá y serán comunes a todas las comunidades, ya que el problema también lo es", dijo Repollés. Recalcó, en todo caso, que los ingresos "no se están incrementando", sino que están bajando a un ritmo "menor que el esperable". "La previsión es que sigan haciéndolo, aunque a este ritmo un poquito lento. Es lo que nos está frenando un poco más", agregó.

La consejera recordó que el sistema sanitario es "prioritario" a la hora de abordar cualquier problema que surja, sea covid o no covid. "No sería prudente comprometer las ucis con una excesiva liberalización de medidas antes de que la ocupación esté en unos índices menores", afirmó. El suelo actual es "equiparable" al del inicio de la onda epidémica. No obstante, se mantiene la confianza en bajar los índices "todavía más".

La principal dificultad radica en la ocupación media de estas camas, que tiende a superar los 20 días. A esto hay que unir la edad de los pacientes, más jóvenes que los que ingresaron durante las primeras olas.

Sin casos en Teruel capital

Este jueves, la Comunidad notificó otros 172 positivos por coronavirus, con 136 casos en la provincia de Zaragoza, 26 en la de Huesca y 10 en la de Teruel. La parte positiva está en que ninguna zona básica superó los diez casos. La negativa, en que tanto Torrero-La Paz como Utrillas comunicaron nueve, mientras que la de Miralbueno-Garrapinillos despuntó con siete y las de Fuentes de Ebro, Oliver y San Pablo con seis cada una.

Especialmente llamativo fue el caso de Teruel capital, que ha pasado de semanas de confinamiento y restricciones horarias y de aforo a no notificar ningún caso, algo que no sucedía desde el pasado 21 de febrero. A nivel autonómico, los próximos diez días serán claves para valorar el efecto de las nuevas relajaciones y determinar si, de cara a la Semana Santa, se podrá levantar o no el confinamiento de las tres provincias.

En la última semana se han registrado 57 víctimas mortales, según el epidemiológico de la Comunidad. El dato sigue siendo preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que se incrementa un 14% respecto a los 50 fallecidos de la anterior. En total, 3.343 aragoneses han perdido la vida por la covid-19 en el último año.