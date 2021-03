Lambán no descarta abordar en próximas fechas los confinamientos provinciales

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este viernes que "quizá en las próximas fechas se puedan valorar" los confinamientos provinciales en la Comunidad, si bien mantener el cierre de las autonomías en Semana Santa es algo sobre lo que "hay una opinión bastante consistente en toda España".

Así lo ha explicado en una visita a la nueva residencia para mayores de la Fundación Rey Ardid en Huesca junto con el alcalde de la ciudad, Luis Felipe; la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, Mariví Broto; y el presidente de la fundación, Alfonso Vicente.

Para Lambán, la Semana Santa "no es una fecha equiparable a Navidad por su nocividad", aunque ha aclarado que "a estas alturas" todo produce "cautela" e incluso "miedo", por lo que hay que ser "extremadamente prudentes".

"La vacuna nos ha insuflado dosis de optimismo muy importantes y espero que si en julio y agosto el 70% de la población ya está vacunada podamos respirar definitivamente y encauzar la reanudación de la normalidad", ha deseado el líder autonómico, quien ha llamado a "esforzarse a fondo" entretanto.

Reconocimiento al trabajo en las residencias

En su discurso, Lambán ha elogiado a los trabajadores de las residencias, que cuidan a las personas mayores "con un mimo y un esmero que es propio de los familiares más amables". "Las residencias han sido el ojo del huracán y en ellas se centró de forma inmisericorde el virus", ha recordado, a la par que ha agradecido a los profesionales que consiguieran con su trabajo que la situación no fuera todavía más dramática.

En cuanto a la crisis social y económica generada por la pandemia, Lambán ha reiterado que "nadie se puede quedar atrás" y que están escuchando las "reivindicaciones justas" de los sectores económicos más damnificados para "resarcirles" en la medida de lo posible.

Asimismo, ha manifestado el empeño del Gobierno de Aragón para que los escolares "no sufran ningún tipo de secuela como consecuencia de la situación de excepcionalidad que han pasado", por lo que parte de los fondos europeos irán destinados a mejorar tanto el sistema educativo, como el sanitario, social y económico.

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Asuntos Sociales ha aplaudido que la vacunación haya supuesto que en la última semana Aragón no haya registrado "ni una sola persona" con resultado positivo en las residencias.

Según los datos de este pasado jueves, en estos momentos hay 18 residencias con brotes con 340 personas positivas, algo que Broto ha comparado con las cifras del 23 de diciembre, cuando existían 40 brotes y 1.500 personas.

El descenso de brotes en las residencias es reflejo directo del proceso de vacunación en la Comunidad, que alcanza al 96% de la población residente con la primera dosis y al 91% de vacunación con la segunda, han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

En cuanto a los profesionales que todavía no se han vacunado, la cifra se sitúa en 1.676, un 12,6% del total.

"No lo prohibimos"

Como ha explicado Broto, desde la DGA plantean que las personas que decidan no vacunarse "puedan estar condicionadas a no entrar en una residencia".

"No lo prohibimos", ha aclarado la consejera, pero ha agregado que autorizan a las residencias para que puedan no dejar entrar a las personas que no están vacunadas, debido a las circunstancias especiales de estos centros.