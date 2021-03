Inés Arrimadas: "La polarización es la garantía para que Pedro Sánchez siga en el poder"

¿Qué diferencia su gestión de la que hizo Albert Rivera?

Estamos en una nueva etapa, España está en una nueva etapa y yo tengo que pensar en hacer en todo momento lo mejor y lo correcto. Cs ha sido desde su nacimiento una luz de esperanza, un partido útil, y lo vamos a seguir siendo adaptados a la nueva realidad de la pandemia.

Pero ¿en qué se diferencia?

No me dedico a buscar diferencias. Cs es un partido que está demostrando responsabilidad en la oposición y en los gobiernos. Aragón es una muestra clara de lo que es Cs, el centro político.

Decía Rivera en una visita a Zaragoza, cuando EH Bildu confirmó su apoyo a los presupuestos del Estado, que le gustaría que hubiera un partido liberal fuerte que sepa siempre dónde tiene que estar. ¿Era una crítica a su gestión?

Para nada. No suelo tomar como crítica nada que diga Albert. Estoy totalmente de acuerdo en que España necesita un partido liberal fuerte, que garantice grandes acuerdos de Estado y que los populismos y los nacionalismos tengan cada vez menos poder.

La debacle electoral en Cataluña ha puesto en la picota a la nueva dirección. ¿Por qué nadie asume responsabilidades?

El resultado de Cataluña fue muy malo. Hemos hecho debate interno y no podemos venirnos abajo. Tenemos que aprender de los aciertos y de los errores, y tirar para adelante. Y la diferencia es que nuestro partido no se esconde, no pone cortinas de humo como el PP. Tenemos que volver a ilusionar a esos ciudadanos que no se fueron a otro partido sino que se quedaron en casa.

¿Cómo explica entonces el retroceso continuado que ha sufrido el partido desde 2019?

Como todas las cosas importantes en la vida. Los éxitos son fruto de aciertos propios y de circunstancias ajenas que te benefician y los fracasos, de múltiples errores. Tienes que seguir trabajando con humildad para aprender de los errores.

¿Fue un error no tratar de formar gobierno con Sánchez cuando estaba al alcance de su mano?

Probablemente fue un error no dejar claro que lo que quería Sánchez era ir a la repetición electoral. Si Sánchez ha cogido la mano de Bildu y ERC, de Otegi y Rufián, en vez de la de Cs no es porque no haya tenido otra opción, sino porque lo ha querido así.

El PSOE amenaza con una moción de censura en Castilla y León. ¿Es casualidad que intente romper, precisamente, el gobierno que tiene como vicepresidente a Francisco Igea?

No me voy a dejar llevar por los rumores. Estoy un poco cansada de que los partidos estén más preocupados en los líos internos que por el paro, la ruina de muchas familias, cómo gastamos los fondos europeos y por sacar adelante ayudas.

Vox fue la tercera fuerza más votada a nivel nacional y la cuarta en Cataluña. ¿Hay espacio para el centroderecha?

Hay espacio de centro liberal en España. Sin ninguna duda.

Pero el que se lleva los votos es Vox. ¿Le preocupa?

A mí lo que me preocupa es España, mi país; el futuro de mi hijo, los servicios públicos... Creo que a todos los que nos preocupa España debería preocuparnos el auge de los populismos y los nacionalismos. Pero tenemos en nuestra mano la solución, que es hacer acuerdos trasversales entre constitucionalistas y moderados. Claro que si el PP y el PSOE no quieren participar, nos costará más tiempo conseguirlo.

El PP no deja de repetir que si no se aglutina el voto del centroderecha habrá Sánchez para rato. ¿Lo comparte?

La polarización es la garantía de que Sánchez siga en el poder y luchar contra ella, la mejor alternativa al Gobierno de Sánchez e Iglesias. También creo que el PP necesita cortinas de humo para no hablar de Bárcenas ni de que en Cataluña están prácticamente desaparecidos.

¿Estaría dispuesta a refundar con el PP el centroderecha?

Ciudadanos es el único partido de centro-liberal en España y va a seguir siéndolo. Y no les tenemos que solucionar las crisis existenciales ni de corrupción a ningún otro partido.

¿Sería posible activar un Aragón Suma como se hizo en Navarra?

Las circunstancias son diferentes. En Aragón se demuestra que es una tierra de consensos y lo que necesita son acuerdos.

¿Le preocupa la fuga de cargos al PP?

Me preocupan el paro, las muertes en las ucis, la ruina de los autónomos... Y Cs es un partido de gente valiente, de gente que pone por delante los intereses de los ciudadanos, de gente de centro.

¿Ve posible la vuelta de Rivera a la política y que sea con el PP?

Albert está totalmente centrado en su carrera profesional. Me preocupa que en las próximas elecciones haya una división tremenda en una España polarizada por dos extremos, el auge de los nacionalismos, la ruina económico. Los partidos hablan demasiado de los partidos y muy poco de la ciudadanía.

Se dijo que el expresidente de Cs estaba mediando para la unión con el PP...

Se han dicho tantas cosas… Pero yo estoy supercentrada, de verdad, en consolidar el centro político en España y en sacar pecho como hemos hecho aquí. En Aragón los ciudadanos no van a pagar más impuestos gracias a las líneas naranjas de Cs, se ha blindado la escuela concertada gracias a Cs y hay una ley de simplificación administrativa.

¿Qué le parece que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, diga que es la política a la que más admira?

Se lo agradezco mucho. Sus palabras suponen un reconocimiento a lo que supone Ciudadanos.

¿Se arrepiente de no haber pactado con el PSOE para gobernar en Aragón?

Estamos centrados en el hoy y en el ahora, en ser útiles desde la oposición. Estoy súper orgullosa de las líneas naranjas conseguidas por Daniel Pérez y su equipo.

¿Por qué no prosperó?

No se puede volver atrás. Estamos en la oposición y tenemos que ser útiles ahora. No podemos perder el tiempo con hipótesis que no se dieron. Ahora la gente se está arruinando, tiene a familiares en las ucis, los bares no pueden abrir, los autónomos están sin ahorros... Tenemos que actuar.

PP, Vox e IU critican entreguismo de Cs con el cuatripartito. ¿Cree que su electorado entenderá su postura?

Hay que hacer lo correcto y lo que ha hecho Ciudadanos en Aragón es lo normal, buscar acuerdos en un momento de dificultad. Me pasó con los estados de alarma, con una oposición irresponsable que quería hacerlos caer, y decidí lo correcto. Hay mucha gente en Aragón que valora la responsabilidad, que llega a acuerdos y vota a partidos diferentes. El único coherente en Aragón que tienda la mano cuando gobierna y está en la oposición es Ciudadanos.

¿La mano tendida con Javier Lambán en el Gobierno de Aragón es compatible con gobernar con Jorge Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza?

La gente que quiere centro, quiere acuerdos transversales y moderados a derechas y a izquierdas. La fórmula naranja de Aragón es de éxito porque es capaz de gobernar con otra fuerza y hacerlo bien y allí donde le toca ser oposición es responsable y llega a acuerdos.

¿La coalición municipal acabará la legislatura o cabe que Cs busque un espacio propio?

Espero y creo que acabará el mandato. ¿Es bueno para Zaragoza que haya presupuestos para dar más recursos a las empresas, blindar las políticas sociales y desbloquear proyectos que llevan muchos años paralizados? Sí. Pues lo vamos a seguir haciendo.

Han pactado con Lambán la estrategia de recuperación, las cuentas o la ley de simplificación. ¿Cabe extender esta colaboración con el Gobierno de Sánchez?

Nosotros ofrecimos la mano y lo que ha visto toda España es que cogió la de Rufián y Otegi porque quiso. Pero hemos conseguido previamente frenar muchas subidas de impuestos, y quiero que lo sepan también los aragoneses.

¿Le preocupa que Teruel Existe se presente en las autonómicas?

No me interesa la guerra de partidos, sino las políticas que se aprueban. No llevo toda la vida en política, he trabajado en varias empresas y me mueve que el tiempo que esté en política seamos útiles y hagamos lo correcto.

¿Qué importancia va a tener Aragón en el proyecto nacional?

Capital. La fórmula naranja de Aragón es un ejemplo para toda España.

«Hay que mirarse menos el ombligo en el partido»

¿Darán voz y peso a los críticos en Aragón tras ganar las agrupaciones locales?

Somos un partido democrático y es la militancia la que elige las agrupaciones. Y tenemos muchas ganas de empezar esta nueva etapa orgánica. La pandemia ha retrasado todo y hay mucha gente ilusionada.

¿Pero tendrán voz?

No es que vayan a tener, sino que todos los militantes tienen una inmensa voz. En otros partidos se decide todo a dedo y nosotros tenemos democracia interna. No me gusta poner etiquetas y todos somos críticos de alguna manera.

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, perdió su peso en la dirección.

Lo importante es que nuestro partido es absolutamente democrático. Me gusta la democracia interna para todo y no la veo como un problema. Hay que respetar los resultados y trabajar todos en equipo porque seguimos siendo compañeros. Pero también le digo que debemos alejarnos de lo que hacen otros partidos, mirarse menos el ombligo y mirar los negocios cerrados, los centros de salud saturados, la despoblación o la necesidad de recuperar la economía.

¿Mantendrán las primarias para elegir a sus candidatos?

Se van a cumplir los estatutos. No es algo que se le haya ocurrido a alguien. Todos los procedimientos democráticos están regulados y aprobados por más del 90% en el último congreso. No hay partido más democrático en España que Ciudadanos.

¿Se siente respalda por la militancia aragonesa?

Por toda la militancia. Hace unos meses celebramos un congreso y fue elegida por un porcentaje altísimo. Por cierto, mucho más alto que el de otro líderes nacionales. Me siento muy fuerte para seguir luchando por el proyecto.