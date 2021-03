El proceso de citación para vacunas atasca el sistema informático

Los funcionarios de prisiones en Aragón, que pertenecen al grupo de prioridad 3B con colectivos sanitarios (medicina legal, terapeutas ocupacionales hasta odontólogos), no pudieron ser citados este miércoles por Salud Pública para ser vacunados esta semana porque "el sistema informático quedó colapsado".

Así lo denunciaron los sindicatos de prisiones CSIF y Acaip-UGT porque los funcionarios no pudieron ejercer la autocita para que les vacunen con Astra Zeneca, al abrirse al mismo tiempo a otros colectivos que están por detrás en la prioridad.

Fuentes de la DGA asumieron que este miércoles hubo "problemas informáticos con la aplicación en general" por la entrada al mismo tiempo de mucha gente y "nadie pudo apuntarse". Agregaron que los funcionarios podían citarse la semana pasada y el problema se produjo con los docentes.

Alfonso Peiro, del CSIF, precisó que la mayoría de los funcionarios de las prisiones pertenecen a Muface y carecen del código de la Seguridad Social, algo que es necesario para realizar el método de autocita para que los llamen y ser vacunados.

Además, entre los trabajadores de la prisión de Zuera y de Daroca hay 120 que están en prácticas o residen más tiempo en Castilla y León que en Aragón, y cuya cartilla sanitaria no pertenece a la comunidad aragonesa.

Mariano Sanz, portavoz de Acaip-UGT, y Alfonso Peiró, de CSIF, consideran que Salud Pública tendría que haber organizado las autocitas "de forma escalonada por colectivos en función de la prioridad establecida en la Estrategia de Vacunación". "No podemos pedir citas para vacunarnos porque el sistema está bloqueado y apenas se han citado una docena de funcionarios de prisiones", recalcó Peiró.

Asimismo, Acaip-UGT criticó que el colectivo de funcionarios de la prisión de Zuera y el de Teruel tienen una edad media muy elevada, rondando los 55 años, lo que puede suponer que un tercio de ellos no sean vacunados y "no se logrará la inmunidad de la plantilla". "El envejecimiento de los trabajadores es un factor muy preocupante y buena parte de los efectivos del centro penitenciario de Zuera quedan fuera de esa vacunación, debiendo esperar a su grupo de edad y condición de riesgo", señalaron. Mariano Sanz recalcó que el servicio público penitenciario está siendo "intachable en toda la pandemia", por lo que cree que es "inasumible" que parte de sus trabajadores no accedan a las vacunas.

Críticas en Teruel

Sanidad empezó a vacunar esta semana a los funcionarios de la prisión de Teruel, donde a principios de año se registró un brote de covid que afectó al 70% de los internos y al 17% de los trabajadores. Están siendo inmunizados los empleados que no se infectaron y que tienen menos de 55 años, por lo que la medida, muy reclamada por el personal, llega solo a una mínima parte de la plantilla, criticó Acaip-UGT.

Aún quedan 15 reclusos positivos al covid y tres funcionarios -de los 21 que se contagiaron- siguen de baja por la enfermedad. La organización sindical dijo echar en falta "el apoyo expreso de Instituciones Penitenciarias tras la grave situación que hemos vivido en la cárcel y el esfuerzo que hemos tenido que hacer todos para salir de esta situación".