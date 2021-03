Aragón pide "prudencia" a Sanidad y avanza hacia el cierre autonómico en Semana Santa

Aragón pidió este miércoles "prudencia y consenso" a Sanidad de cara a la Semana Santa y avanzó hacia el cierre perimetral de la Comunidad. El Gobierno de Javier Lambán insistió en el marco del Consejo Interterritorial en buscar "soluciones homogéneas en todo el país" y en que su postura se basará en la evolución de la pandemia. Ejecutivos como el valenciano, no obstante, ya han movido ficha. El presidente Ximo Puig llamó a sus homólogos de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia para plantear un frente común por el cierre perimetral autonómico, un acuerdo que, aunque el Ejecutivo regional no quiso confirmar, se da ya por hecho en la Comunidad Valenciana.

La postura de estas cuatro regiones coincide con la del Ministerio de Sanidad. Su titular, Carolina Darias, aseguró en repetidas ocasiones que el objetivo sigue siendo "salvar vidas y no semanas", y que la palabra más repetida ayer fue "prudencia", una tesis defendida también en reiteradas ocasiones por la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Madrid, Canarias y Baleares, no obstante, se mostraron a favor de abrir las comunidades para favorecer el turismo.

Los de Ayuso pidieron incluso que las personas ya vacunadas pudieran moverse libremente por todo el territorio. No hubo que votar, pero las discrepancias quedaron claras. Darias recordó, en este sentido, que hasta que no se baje a una incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes la situación "no estará próxima a la normalidad" y mostró su deseo de que el plan para la Semana Santa sea aprobado por unanimidad.

Advirtió, en esta línea, de que la declaración de actuaciones coordinadas que se aprobará previsiblemente el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial será "de obligado cumplimiento" para todas las comunidades, se hayan mostrado a favor del cierre autonómico o no.

La propuesta de restricciones

La propuesta del Ministerio de Sanidad, según adelantó la Cadena Ser, incluye limitaciones a la movilidad y a las relaciones personales que se aplicarán del 26 de marzo al 9 de abril. Figura, entre ellas, no bajar el nivel de alerta en la Comunidad desde dos semanas previas aunque la evolución sea favorable, mantener los confinamientos regionales y recomendar a los universitarios de otras comunidades que no regresen a casa y vetar los eventos masivos y los encuentros sociales en domicilios particulares. Salud Pública insta, además, a aplicar el toque de queda de 22.00 a 6.00 y a limitar las reuniones en espacios públicos y privados a un límite de cuatro o seis personas. El objetivo: que "en ningún caso" haya una cuarta ola, quinta en el caso de Aragón.

El turismo regional, clave

Hosteleros y comerciantes de la Comunidad asumen ya que Aragón mantendrá cerradas sus fronteras en Semana Santa. Confían, pese a todo, en que el turismo regional ‘salve’ estas fechas. Para conseguirlo sería necesario que la Consejería de Sanidad levantase el cierre de las tres provincias, prolongado, por el momento, hasta el próximo día 19.

El presidente de la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), José Antonio Pueyo, cree que esta será una Semana Santa "regional" en la que explotar las excelencias gastronómicas y paisajísticas de la tierra. El principal ‘pero’ radica en la confianza del consumidor, que está ya "por los suelos". "Existe un miedo al futuro por las malas expectativas que está incentivando el ahorro. Un exceso de precaución por los contagios puede ser malo para el turismo de aragoneses en la Comunidad", opinó ayer.