Aragón conmemora el Día de la Memoria Democrática recordando el bombardeo de Alcañiz

Música, flores, sonido de sirenas y el vuelo de dos cazas del Ejército de Aire han protagonizado este miércoles el Día de la Memoria Democrática en Aragón, que se ha celebrado en Alcañiz como recuerdo al bombardeo que sufrió la ciudad en la Guerra Civil y que ha contado con un amplio respaldo de representantes institucionales.

El consejero de Educación, Felipe Faci, ha participado en el acto oficial que se ha celebrado en la plaza 3 de marzo, acompañado de la directora general de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el diputado provincial de Cultura, Diego Piñeiro.

El acto conmemorativo ha arrancado con una interpretación musical a cargo de Nuria Gañet, del Conservatorio de Música de Alcañiz, que ha dado paso al acto institucional compuesto por una ofrenda floral y una conmemoración del bombardeo, que ha incluido sonido de sirenas y el paso de dos cazas del Ejército del Aire, que han precedido a la lectura de un manifiesto.

Tras este acto, en el que también han participado asociaciones memorialistas como la de los Pozos de Caudé, los representantes institucionales han visitado un refugio antiaéreo que se restauró hace unos años con el programa Amarga Memoria.

El consejero de Educación, Felipe Faci, en la Ofrenda floral en Alcañiz DGA

“Conmemoraciones como las de hoy ponen el foco en la necesidad de no olvidar nunca lo ocurrido para que no vuelva a repetirse y para poder seguir celebrando la convivencia y no la ruptura”, ha manifestado Faci.

El consejero ha rememorado este triste aniversario, en el que murieron más de 500 vecinos de Alcañiz, a través de un acto simbólico que ha servido de homenaje a los fallecidos y como recordatorio para que no se vuelvan a suceder hechos así, y ha tenido unas palabras de agradecimiento para la labor de las asociaciones memorialistas.

También Piñeiro ha lamentado el sufrimiento durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura: “En la provincia de Teruel hay muchas historias personales que contar sobre este episodio oscuro que todavía no se han contado y muchas personas a quienes reconocer que todavía no han sido convenientemente reparadas”, ha dicho.

