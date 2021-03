Absueltos de estafa un ingeniero agrónomo y dos empresarios

La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a un ingeniero agrónomo jubilado, Pedro C. G., y dos empresarios de Riegos Aragón Sistemas, José María O. I. y Francisco G. H., del delito de estafa y alzamiento de bienes por una deuda acumulada con una sociedad de riegos que ascendió hasta unos 100.000 euros. La sentencia considera que no ha quedado acreditado que el ingeniero agrónomo que era titular de la empresa Riegos Aragón S. C. hubiera tenido intención de engañar al Grupo Chamartín cuando le sirvió material a sabiendas de que no iba a pagar.

De hecho, el fallo detalla que el volumen de operaciones entre estas dos empresas había sido de entre 800.000 y 900.000 euros y que el ingeniero pagaba puntualmente «hasta que tuvo problemas de pago» y «esperaba cobrar por problemas de certificaciones de obras con la Administración pública». De hecho, la deuda acumulada llegó a un Juzgado de Primera Instancia en el que se condenó a Riegos Aragón en 2018 por una deuda de 153.874 euros.

El ingeniero agrónomo vendió la empresa en octubre de 2017 y la adquirieron los otros dos acusados, que le cambiaron el nombre por Riegos Aragón Sistemas. Pedro C. G. se mantuvo como asesor durante un año.

En esta operación, la Audiencia considera que los dos empresarios no conocían el dinero que adeudaba Pedro C. G. con la sociedad de material de riegos ni tampoco cooperaron con él en un engaño al pedirle mercancía.

De hecho, la Audiencia no da por cierto que el ingeniero intentara descapitalizar la nueva empresa Riegos Aragón Sistemas vendiendo el fondo de comercio y la maquinaria de la sociedad para perjudicar a los acreedores. El fallo niega que el acusado evitara que pudiera cobrar el dinero que le adeudaba la primera sociedad (Riegos Aragón S. C.). Sino al contrario, después de vender su sociedad estuvo pagando parte de las deudas con la empresa de riegos, que lo demandó por lo civil y luego por la vía penal.