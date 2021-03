La demora aumenta en el 75% de las consultas externas de especialidades en Aragón

Nueve de doce especialidades médicas en Aragón han aumentado en el último año la demora media para consultas externas, entre ellas, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Dermatología, Endrocrinología y Nutrición, Ginecología y Obstetricia, Neumología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Urología.

Según los últimos datos publicados por el Gobierno de Aragón, las consultas de Traumatología siguen siendo las que presentan mayores retrasos (de 371 días, más de un año de demora media, a fecha del 31 de enero de 2021), seguidas por las consultas de Otorrinolaringología (157 días), Dermatología (149 días) y Oftalmología (127 días). En el caso de estas últimas, la demora media ha llegado incluso a duplicarse en el último año, pasando de 51 días a 157 en el caso de una primera consulta con el otorrino, y de 55 días a 127 para el oftalmólogo.

Desde la confederación de sindicatos médicos CESM Aragón achacan estos retrasos a la complicada situación que ha provocado la pandemia, pero también "a la falta de medios suficientes para poder desarrollar lo que hace un año eran labores de detección y seguimiento de enfermedades normales, que este año se han visto retrasadas" por la covid-19.

"Las consultas son un indicativo, y quizás el dato más llamativo -como ya han alertado los oncólogos- sea el cáncer. Los expertos sospechan que va a haber un aumento de casos porque hemos tardado, por insuficiencia de medios, en llegar a los diagnósticos precoces, y esto se puede aplicar a todas las patologías", advierte Lorenzo Arracó, secretario general de CESM-Aragón.

Este facultativo destaca que el ya de por sí "tensionado" sistema de Atención Primaria es la "vía de entrada" para detectar cualquier enfermedad, si bien cuando se trata de procesos muy específicos, que requieren un estudio más complejo o pruebas complementarias, los pacientes son derivados a las consultas de Atención Especializada, que en varios ámbitos se han visto también afectadas por la covid. "Es posible presumir que ante la falta de medios suficientes hemos retrasado las consultas de especializada, y eso lo vamos a pagar. Seguramente al año que viene habrá mayor incidencia de enfermedad", insiste Arracó.

En los últimos meses, debido a las complicaciones derivadas de la actual crisis sanitaria, hay pruebas diagnósticas que se han retrasado o consultas que ha habido que suspender debido a la falta de profesionales y medios disponibles en un momento dado, lo que ha dejado a algunos pacientes en un "limbo", a la espera de ser citados.

Desde CESM Aragón explican que estas demoras varían también en función de las especialidades y del papel que han desempeñado prestando apoyo en la lucha contra la covid. Eso explicaría que áreas como Otorrinolaringología, "que han trabajado más en el foco de la pandemia", hayan duplicado su demora media en el plazo de un año, mientras que otras especialidades, como Ginecología, han mantenido más o menos los mismos ritmos al no formar parte de los servicios de ayuda directa al coronavirus.

"Casi todos los servicios que han estado colaborando activamente con la covid han tenido que suspender actividades. Trauma y Cirugía siempre han tenido retrasos y, además, han colaborado en la crisis de la covid. Al final, si hay cinco cirujanos que tienen que estar ayudando en una planta covid, hay cinco cirujanos que no pasan consulta, y eso genera demoras", subraya un especialista consultado.

Así, para determinadas pruebas diagnósticas, como las que afrontan los pacientes que están a la espera de una ecografía, sigue habiendo esperas acuciantes ya sea por falta de medios o de profesionales. Desde Cesm-Aragón precisan que en algunos servicios la demora de peticiones de ecografía que realizan se sitúa en un año, cuestión que a juico de los especialistas se podría resolver si la Administración les comprara un ecógrafo. Por otra parte, añaden: "hay también un problema con los radiólogos, que si antes eran diez en plantilla en el Centro de especialidades Ramón y Cajal, ahora están cinco solamente, con lo cual si la demora anteriormente era de ocho meses, ahora es de un año", añaden las mismas fuentes.

Por su parte, desde Csif-Aragón reconocen que está habiendo retrasos a la hora de hacer determinadas pruebas, porque a causa de la covid-19 ya no se puede citar como se hacía antes. "Desde la primaria no se reciben tantas pruebas diagnósticas como se venían recibiendo y, además, tampoco se puede citar tanto como antes porque tanto en consultas externas de los hospitales como para pruebas diagnósticas hay que medir muy bien los tiempos de cada prueba, fomentando que en las salas de espera no se junte mucha gente", explica el responsable autonómico de Sanidad, Evangelino Navarro.

A su juicio, reducir las listas de espera para este tipo de pruebas pasaría por poner horarios de mañana tarde y noche. "Lo que no se puede entender es que determinados servicios sean solo para una urgencia. Rayos y escáner podrían trabajar mañana, tarde y noche, pero para eso necesitamos contratar profesionales médicos. Primero hay que encontrar personal, y después pagarles", concluyen desde Csif.