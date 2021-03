Gastón avisa de que los datos del paro "por fuerza seguirán siendo malos" mientras no se flexibilicen las restricciones

Unos datos del paro "malos que van en consonancia con la crisis sanitaria y las medidas restrictivas que ha habido que tomar". Es la lectura que ha hecho hoy la consejera de Economía, Marta Gastón, del desempleo en el mes de febrero, que ha supuesto 2.000 parados más respecto al mes anterior y 20.186 más respecto a los que había hace un año (30,14%). "Malos" sin paliativos, ha dicho, y ha advertido que lamentablemente no habrá un repunte en la contratación y el empleo hasta que no se flexibilicen las limitaciones a la movilidad, cuando se consiga reducir la curva de contagios, y se recupere la circulación entre provincias.

Por sectores, ha destacado, el de servicios, es el que ha tenido un peor comportamiento y sigue a la cabeza en crecimiento del paro, con 13.187 desempleados más que en febrero de 2019; seguido del colectivo de trabajadores sin empleo anterior que ha crecido también en 2.551 personas en el plazo de un año. Los jóvenes de hasta 35 años son 8.802 más que hace un año y si se incluye solo a los de la franja de edad hasta los 25, esa cifra escala hasta los 10.146.

"No nos sorprenden del todo estos malos datos", reconoce la consejera: "Las empresas no están en las mejores condiciones para generar empleo". De hecho, febrero sumó solo 33.300 contratos, 11.583 menos que en febrero de 2019 cuando el impacto de la pandemia todavía no se había dejado sentir. Aunque la afiliación este febrero ha aumentado algo, un 0,25%, con un total de 562.039 personas cotizantes, respecto al año anterior también se ha reducido en un número importante, 13.546 afiliados. Pese a todo, ha dicho la consejera, "nos quedamos como la quinta comunidad con mejor comportamiento dadas las circunstancias".

En cuanto al número de trabajadores en ERTE, ha destacado que son hasta el pasado 26 de febrero un total de 16.860 trabajadores los que siguen en expediente de regulación de empleo, protegidos por ese "escudo social" que tan útil se ha demostrado para frenar la destrucción de empleo. Son más que en enero cuando eran 15.428 los afectados.

En cuanto a los expedientes de extinción, ha dicho, que solo han sido tres los registrados, dos en hostelería y uno en un gimnasio, en febrero, afectando a un total de 39 trabajadores que han visto sus contratos de trabajo extinguidos.