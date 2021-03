Cuca Gamarra: "Aragón sufre un agravio con los fondos de la UE por el clientelismo de Sánchez"

La encuesta de DYM para HENNEO coloca a Vox a solo 1,5 puntos del PP. ¿Tienen un problema de mensaje y liderazgo?

No. El PP es fuerte, tiene historia y lidera el centroderecha. Crece día a día con el objetivo de ser la alternativa. Yeso se consigue con un proyecto solvente que aglutine el voto de centroderecha. Si se divide, gana siempre Pedro Sánchez.

Habla de crecimiento, pero se dieron un batacazo electoral en Cataluña. ¿A qué lo achaca?

No es extrapolable a la política nacional y menos en el actual contexto. La política del presidente para garantizar su estancia en la Moncloa fortalece el independentismo y el PP tuvo que sobrellevar la irrupción de Bárcenas.

¿La cúpula no tiene ninguna responsabilidad en este fracaso?

No se puede, y sería injusto, medir a un presidente del PP por el resultado de unas autonómicas.

Tienen pendientes nueve juicios por corrupción. ¿De verdad creen que cambiando de sede se desprenderán de ese lastre?

Casado ha sido implacable con la corrupción. Debemos trabajar por la alternativa que España necesita, en ese camino hay pasos que debemos dar y el cambio de sede es uno de ellos.

Menos de una semana ha durado el diálogo con el Gobierno, limitado a renovar RTVE. ¿No les preocupa el hartazgo ciudadano?

Nos preocupa la polarización, crispación y populismo a las que lleva la política este Gobierno. Desde que Casado está al frente del PP, si por algo se ha caracterizado es por tender la mano para pactos de Estado.

¿Y vetar a un partido del Gobierno para renovar el poder judicial no incrementa esa polarización?

Hablamos de acuerdos parlamentarios y el equilibrio de poderes lo ha puesto en peligro el Gobierno. No podemos poner al lobo a cuidar de las ovejas, Podemos promueve el ataque a la independencia del poder judicial. Si para una renovación con garantías hay que tardar más tiempo, pues así será.

¿Es acorde con una democracia plena que partidos coloquen jueces al frente del poder judicial?

No colocamos jueces.

Ustedes deciden el Consejo General del Poder Judicial.

Tenemos que caminar a una mayor independencia en la elección. El PP plantea en una proposición de ley que los jueces elijan a los jueces para blindarse de la politización, también en la Fiscalía.

El PP llega a acuerdos en Aragón con un cuatripartito con Podemos. ¿Por qué en Madrid están a la greña?

Dos no pactan si uno no quiere y le garantizo la disposición del PP. El problema es que Sánchez gobierna con comunistas y populistas que impiden el acuerdo y ha preferido abandonar el constitucionalismo para echarse en brazos de socios como Bildu. El PP ha estado en la comisión de reconstrucción, que no se lleva a la práctica.

Y tuvo que ser Vox el que salvara el decreto de los fondos de la UE.

Una cosa es buscar acuerdos y otra dar cheques en blanco. El modelo de Sánchez para su gestión se basa en el clientelismo y lleva a una economía peronizada. Defendimos la asignación por una autoridad independiente y se rechazó.

Habla de agravio con Aragón en el reparto para beneficiar a otras autonomías. ¿Qué importe le debería corresponder?

La asignación debería ser en función de sectores y proyectos estratégicos y de eficiencia. Con el modelo aprobado se beneficia al País Vasco y Cataluña y Aragón tiene proyectos que por su valor deberían formar parte y no ser cuestionados, como el Canfranc, la Travesía Central o la conexión con Sagunto. Sufre un agravio.

La renovación del ferrocarril no está cuestionada por el Gobierno y, de hecho, está invirtiendo.

No reciben la inversión planificada en los presupuestos.

En otoño toca renovar el partido en Aragón. ¿Beamonte debería repetir o dejar paso?

Es una cuestión interna del PP-Aragón que sabrá resolver como mejor considere.

¿Cómo lo ve desde la distancia?

Tengo muy buena relación con el presidente del PP-Aragón y no soy objetiva. Es un fantástico político.

¿Azcón sería un candidato ideal a la DGA o debe centrarse en revalidar la Alcaldía de Zaragoza?

Somos muy buenos amigos. Cada uno tiene su papel. Jorge Azcón hace una fantástica labor en una situación económica nefasta y no solo ha liderado una pandemia en Zaragoza, sino la defensa del municipalismo a nivel nacional.

La crisis del PP-Zaragoza llegó la cúpula nacional. ¿La dan por cerrada?

Por supuesto. Los aragoneses siguen luchando contra el virus y somos conscientes de que hay casi 110.000 que quieren trabajar y no pueden. Es en lo que estamos, por lo que si hay alguna cuestión interna, nos dura dos segundos.

El PP se desmarca de Vox, pero le necesitan para dar estabilidad como en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Teme que les pase factura?

No, somos dos partidos totalmente diferentes y que lo digamos no debe tener consecuencia allí donde Vox tenga concejales, por responsabilidad. Hay que hablar con claridad y decir que sabemos crear empleo y bajar impuestos allí donde gobernamos, como hace Jorge Azcón. En Aragón hay impuestos que no tienen otras y el de Patrimonio más alto, lo que grava su capacidad. Vamos a recurrir ante el Constitucional el impuesto.

¿Y les preocupa la crisis de Cs? En Zaragoza también suma con el PSOE y podrían llegar a desmarcarse por buscar espacio propio.

En la aritmética cabe todo, pero en la política sobra táctica y suma aritmética. Hay que pensar en mayúsculas, en el interés general.

El PP-Aragón defiende sumar con la formación naranja como en Navarra. ¿Lo ve viable?

El tiempo que se pierde en elucubraciones no se dedica a la gente. Cuando un proyecto político no está centrado en los problemas reales de la sociedad está abocado a desaparecer. Ahí está la realidad de partidos que se llamaron nueva política y hoy son azucarillos.

¿Se refiere a UPyD, a Ciudadanos...?

Podemos está en fase de desaparición y Ciudadano, en épocas bajas. La política es el arte de lo posible, no de la suma, para transformar la sociedad.