El decálogo de la videollamada correcta y efectiva

Mira a tu alrededor antes de unirte

El primer punto que destaca El Hamik es que la reunión no comienza cuando se le da al botón de 'unirse'. No lo tuvo en cuenta la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Torrox, en bikini en una reunión por videollamada -en la imagen-. "Deben prepararse con antelación, empezando por un entorno adecuado", sostiene. "Hay gente muy descuidada", apoya Félix Bernal, presidente del Colegio de Decoradores de Aragón. Este profesional, de Adra Decoración, recomienda un fondo claro o con una obra de arte. Otra opción es un papel pintado o un mueble que destaque.

​En cualquier caso, Bernal aconseja retirar la pizarra con la programación de trabajo. "Se ha convertido en un lenguaje virtual", determina este decorador, que también aboga por mantener el espacio bien iluminado. En Adra Decoración han recibido alguna consulta sobre cuál es el lugar más apropiado para trabajar, ya que hasta ahora en muchos hogares no existía un lugar específico para ello.

​Hay que valorar que "lo primero que harán las personas con las que te conectes será mirar tu entorno -declara El Hamik-. No muestres aquello que no quieres que se vea, fotos u objetos muy personales". Otra de las recomendaciones que facilita esta experta en comunicación no verbal es la indumentaria: "Vístete para la ocasión".