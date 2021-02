Fallece a los 90 años Juan Antonio Bolea, primer presidente de la Diputación General de Aragón

El que fuera primer presidente de la Diputación General de Aragón, Juan Antonio Bolea Foradada, ha fallecido a los 90 años. La institución que con él al frente echó a andar ha decretado tres días de luto oficial a partir de mañana a las 12.00.

Nacido en Ayerbe (30 de marzo de 1930), tras estudiar Derecho en la Universidad de Zaragoza, dejó la judicatura para dedicarse a la política. En 1977, salió elegido diputado por UCD en las primera elecciones generales. El día 9 de abril de 1979, juraba su cargo como primer presidente del Aragón preautonómico. Diputado autonómico, en 1983 se afilió al PAR, tras irse de la UCD por el bloqueo de este partido -tras la reunión de alcaldes centristas en Montalbán (Teruel) liderada por José Ángel Biel- a que Aragón accediera a la autonomía por el artículo 151, la llamada vía rápida.

Ha fallecido #JuanAntonioBolea, primer Presidente de la #DiputacionGeneralDeAragon. Hombre clave de la Transición y del arranque del autogobierno, en el 40 Aniv. nos dio una lección inolvidable de bonhomía y de aragonesismo. Era imposible no quererlo. Que la tierra le sea leve pic.twitter.com/yFaNZlEEjB — Javier Lambán (@JLambanM) February 27, 2021

Descansa en paz Juan Antonio Bolea, primer presidente de la Diputación General de Aragón. Su compromiso con Aragón y los aragoneses fue total, su defensa del autogobierno clave en el desarrollo futuro de nuestra Comunidad. pic.twitter.com/IXBTHPrFiQ — Luis María Beamonte (@LuismaBeamonte) February 27, 2021

"Presenté la renuncia a la vista del sistema que se preveía para llegar a la autonomía. Teníamos la absoluta fuerza y convicción de que si alguien tenía derecho para caminar por la vía rápida era Aragón. Vi que aquello no prosperaba. UCD pactó con el PSOE que íbamos por el artículo 143. También me opuse al minitrasvase a Tarragona y rompí la disciplina de voto en el Senado. Pensé que no era yo el indicado para aprobar un Estatuto, que luego se retrasaría mucho, que nos llevara por el 143", explicaba en 2010 en una entrevista a HERALDO, con motivo de su nombramiento como Hijo Adoptivo de Zaragoza.

Durante su etapa al frente de la recién formada DGA, tuvo lugar la histórica manifestación en pro de la autonomía , que convocó la propia institución. En la presidencia de la marcha y tras una pancarta en la que se leía 'Ganemos la autonomía' estaba el propio Bolea Foradada (que izó la bandera de Aragón en un mástil colocado en la plaza de Basilio Paraíso) y el vicepresidente de la institución, Jaime Gaspar y Auria.

No habrá capilla ardiente por deseo expreso de la familia. En próximas fechas, el Gobierno organizará un acto de homenaje.

Reacciones

Las reacciones no al conocer la muerte de Bolea no se han hecho esperar. Las más madrugadoras, a través de la red social Twitter. Es el caso del presidente de Aragón, Javier Lambán, o de Luis María Beamonte, presidente del PP de Aragón. A él se ha unido, el presidente del Partido Aragonés, en el que militó Bolea, y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, quien ha manifestado que Bolea "merece pasar a la historia como uno de los aragoneses ilustres e ilustrados más destacados del siglo XX". Para Aliaga, Juan Antonio Bolea Foradada "representa todo un símbolo del aragonesismo moderno". "Un hombre que aportó todo su conocimiento para poner en valor y fuerza a la democracia en España, a los valores, la historia y la necesidad de infraestructuras en Aragón", ha concluido

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón ("Nos deja Juan Antonio Bolea, un político histórico, uno de esos hombres de la Transición capaces de mirar lejos, con generosidad y construyendo consensos en beneficio de todos. Una generación que levantó un país moderno y democrático. Descanse en paz", ha escrito). O su antecesor en el cargo, Pedro Santisteve: "Ha fallecido #JuanAntonioBolea, el primer Presidente de #Aragón. Enviamos nuestro sincero pésame a sus familiares y personas allegadas. Que la tierra te sea leve".

Desde el PSOE Aragón también han mostrado su reconocimiento al histórico político: "Queremos reconocer la figura de Juan Antonio Bolea y, sobre todo, su defensa de Aragón. Fue una figura clave en la Transición, pero si algo le hizo destacar en su carrera política su férrea convicción en el Estatuto de Autonomía de Aragón y su autogobierno. Figuras como las de Juan Antonio Bolea abrieron la puerta a una importante etapa de desarrollo para nuestra comunidad", ha manifestado Dario Villagrasa, secretario de Organización del PSOE-Aragón.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha valorado, por su parte, la contribución "enorme" del primer presidente del Gobierno de Aragón, Juan Antonio Bolea, fallecido a los 90 años, "a la llegada y a la consolidación de la autonomía".

Sánchez Quero ha mostrado en un comunicado su pesar por la muerte de Bolea, una figura "fundamental" en la vida política de Aragón en los primeros años de la democracia, y ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos del político fallecido.

La Diputación de Zaragoza le concedió en el año 2002 la medalla de Santa Isabel, su máxima condecoración.

El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, también se ha acordado de su ilustre vecino, aunque vivió poco tiempo allí y de hecho ya no conservaba casa familiar en el pueblo. Desde el Ayuntamiento han decidido mandar un centro de flores a la familia como recuerdo y reconocimiento a su figura, "porque aparte de ser el primer presidente del Gobierno de Aragón, fue diputado y tuvo un papel importante en los años de la Transición y en los primeros años de la democracia, y es un orgullo para nuestro pueblo que una persona tan relevante en la primera línea política naciera en Ayerbe", ha afirmado Biescas.

También ha expresado en Twitter sus condolencias el líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez: "Hablar hoy con toda naturalidad del autogobierno de Aragón en la España constitucional habría sido imposible, si otros no hubieran puesto la primera piedra con coherencia, firmeza y convicción. Adiós al hombre grande, en el que habitaba un gran hombre".