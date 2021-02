Joaquín Olona deja claro que no destituirá a Bayona a pesar de sus discrepancias por el lobo

Durante su comparencia el jueves en las Cortes de Aragón, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, no respondió abiertamente a las preguntas con las que el Partido Popular le planteó por qué no cesaba al director general del Medio Natural, Diego Bayona, si no estaba de acuerdo con su defensa a la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre).

Ayer, la cuestión volvió a la sesión plenaria. Pero esta vez, Olona fue contundente. "No hay que destituirlo y confirmo que no lo voy a destituir". Con esta frase, el consejero daba por zanjada la pregunta planteada por el portavoz de Vox, Santiago Morón, en la que cuestionaba si no debería prescindir de Bayona "dado que defiende una postura contraria a la mantenida por el Gobierno".

No pareció quedarse convencido Morón con la explicación de Olona, porque en su réplica volvió a insistir al consejero que ya que estaba ratificando a Bayona debería aclarar, "sobre todo a los ganaderos", cuál será la posición que mantendrá cualquier representante del Ejecutivo que acuda a partir de ahora a las reuniones en las que se aborden decisiones sobre el lobo.

"Se lo vuelvo a decir y se lo repito tantas veces como lo pregunte", manifestó Joaquín Olona, que reiteró que el Gobierno al que pertenece no ve justificada la inclusión de dicho animal en el listado de especies de especial protección. Y dado que el representante en esta materia es el consejero, añadió el propio Olona, "no tenga duda de que así se defenderá", apostilló.

No fue la única referencia a lo sucedido el pasado 4 de febrero cuando el director general del Medio Natural, que forma parte del equipo de la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, votó a favor del dictamen que eleva la protección del lobo en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Una propuesta, consultiva y no vinculante, que impide la caza del animal, una circunstancia que ya estaba prohibida en la Comunidad. También el grupo parlamentario de Ciudadanos cuestionó al consejero por este asunto.

Herramienta eficaz

"La caza del lobo en situaciones especiales está permitida legalmente incluso aunque se llegara a incluir en el Lespre", explicó Olona, que advirtió al portavoz de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, que no lo buscara entre los que quieren acabar con esta actividad, porque él defiende y es un convencido de que la caza es una herramienta totalmente imprescindible para el control de las poblaciones de fauna. "Lo estamos aplicando con el conejo", añadió.

Sin embargo, añadió un matiz. Aunque la captura del lobo estuviera permitida en determinadas circunstancias, "solo es en teoría". Y para justificar su argumento, Joaquín Olona recordó una sentencia del Tribunal Europeo respecto a un caso registrado en Finlandia que deja claro que "será difícil que este tipo de actuaciones se puedan justificar y sean apropiadas", señaló. "No nos engañemos", puntualizó.

Domínguez celebró que el consejero haya manifestado en distintas ocasiones su postura contraria a lo votado por su director general y lo aprobado en la comisión celebrada en Madrid. Reconoció además que, de momento, en Aragón solo se tiene constancia de la existencia de dos lobos, itinerantes y que no se han establecido en la Comunidad.

Pero lanzó una última advertencia. "En no mucho tiempo, y usted lo va a ver, vamos a tener aquí manadas que van a seguir atacando al ganado". Por eso, el representante de Ciudadanos insistió en la necesidad de buscar soluciones políticas que vayan mucho más allá de "pagar a los ganaderos las ovejas muertas por estos ataques".