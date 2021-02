Al Fútbol Emotion Zaragoza se le escapan dos puntos en el último suspiro (3-3)

El público llegó a las gradas, pero no la victoria. El Fútbol Emotion Zaragoza no logró regalar a su afición el triunfo contra el Pescados Rubén Burela. Los dos puntos se escaparon en el último suspiro del partido, con un gol de Quintela cuando solo quedaban siete segundos para el pitido final.

Las ocasiones de los locales llegaron nada más empezar el encuentro. Javi Alonso mandó un balón rozando el palo y estrelló otro en el mismo, tras una buena jugada de Juanqui, en los primeros minutos. El madrileño siguió acercándose a la portería de Edu, pero sin llegar a acertar. David Pazos fue quien tomó la iniciativa en el ataque del conjunto visitante, pero Iván Bernad no erró e impidió que el marcador se moviese.

También Eloy Rojas tuvo su oportunidad. Amagó para tirar y, cuando finalmente lo hizo, estrelló el balón en la madera. Aunque no hubo demasiado peligro por parte del rival, el partido siguió igualado hasta el ecuador de la primera mitad. En el minuto doce Juanqui trató de poner un balón raso en el área para Adri Ortego, pero la defensa del Burela consiguió desviarlo.

Partido del Fútbol Emotion contra el Burela. Jorge Vicioso

A pesar de la superioridad de los de David Marín, fue Álex Diz quien inauguró el marcador. En la siguiente jugada lo intentó de nuevo Jamur para el Fútbol Emotion, pero el equipo no encontró la fortuna. Tampoco lo hizo cuando Retamar se dispuso a tirar un doble penalti tras la sexta falta cometida por el cuadro visitante. Pero justo después Eloy Rojas igualó el marcador con un disparo cruzado que, tras cinco palos en la primera mitad, entró.

Después de pasar por vestuarios, en el primer minuto, Eloy Rojas dio la vuelta al marcador tras una buena jugada individual por la banda. Pero no tardó más que dos minutos el conjunto visitante en poner de nuevo las tablas. Fue David Pazos el encargado de batir a Iván Bernad tras una buena jugada.

Más información Los resultados de la jornada de los equipos aragoneses

En un inicio de la segunda parte frenético, con vaivenes de los dos conjuntos, Javi Alonso se unió a la fiesta y marcó un rechace tras un chut de Adri Ortego que Edu no logró agarrar. El partido se calmó en los siguientes minutos, aunque en el 32 Juanqui estuvo a punto de aumentar distancias cuando recibió de espaldas y se dio la vuelta para chutar. Edu estuvo atento bajo los tres palos.

A poco más de dos minutos del final, el Burela salió con Álex Diz de porterojugador. Los de David Marín no se rindieron y siguieron teniendo acercamientos a la portería rival. Cuando el Burela jugaba de cinco, y tan solo a siete segundos del final, Diego Quintela igualó el marcador.

A pesar de que el Fútbol Emotion Zaragoza trató de ponerse por delante de nuevo con Javi Alonso jugando de cinco, el escaso tiempo que marcaba el luminoso no dio tiempo para reaccionar. El partido se quedó con unas tablas que saben a poco al conjunto zaragozano.

Ficha técnica

Fútbol Emotion Zaragoza : Iván Bernad, Adri Ortego, Eloy Rojas, Javi Alonso, Juanqui –cinco inicial-, Dani Álvarez, Óscar Villanueva, Richi, Dian Luka, Retamar, Basile, Dani Clavero, Alberto Inés y Jamur.

Burela FS : Edu, Giasson, Iago Míguez, Álex Diz y Matamoros -cinco inicial-, Nito, Javi Rodríguez, Renato, Bruno, David Pazos, Álex Diz, Quintela y M. Kaluza.

Goles : 0-1, m. 13: Álex Diz. 1-1, m.19: Eloy Rojas. 2-1, m.21: Eloy Rojas. 2-2, m.23: David Pazos. 3-2, m.24: Javi Alonso. 3-3, m.40: Diego Quintela.

Árbitros : Bustos Caparros y Ramos Marín.