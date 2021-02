La Delegación dejará al criterio de Sanidad las manifestaciones del 8-M

La Delegación del Gobierno en Aragón dejará "al criterio del Departamento de Sanidad" la celebración o no de posibles manifestaciones multitudinarias de cara al 8-M con motivo del Día Internacional de la Mujer. Aunque por el momento no se tiene constancia de que vaya a convocarse ninguna más allá de las concentraciones ya comunicadas, fuentes de la Delegación señalaron que, llegado el caso, se dará parte a la Consejería de Sira Repollés. Aunque aseguraron que en el escenario actual "no es lo aconsejable", recordaron que este derecho viene recogido en la Constitución, por lo que será el Gobierno de Aragón el que lo determine.

Por el momento, la coordinadora 8-M de Zaragoza se ha dirigido a la Delegación del Gobierno de cara a celebrar una "concentración pequeña" en la plaza del Pilar bajo el lema ‘Imprescindibles, no invisibles: por una salida feminista a la crisis’. "Hemos organizado diferentes grupos de seguridad para que se cumplan todas las medidas sanitarias y también si se nos trasladan otras indicaciones adicionales", recalcó Paz Blázquez, miembro de la coordinadora.

Además, está prevista una concentración estudiantil por la mañana en la plaza de Paraíso y la publicación de contenidos en las redes sociales, con los cuidados como tema transversal, durante toda la semana. A estas hay que sumar otras como la ya anunciada por UGT y CC. OO. en el paseo de la Constitución. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, subrayó ayer que "no es sensato, ni tiene sentido" celebrar el 8M con una manifestación multitudinaria. "Derecho de manifestación sí, pero 500 personas no es seguro y no es el momento", afirmó.

En Huesca, la Subdelegación ha recibido la comunicación de dos actos. El primero será a las 12.00 en el parque Miguel Servet y está convocado por CC. OO., que hará un acto simbólico y con pocos participantes. Y el segundo podría ser más multitudinario ya que el Colectivo de Mujeres Feministas ha organizado, de 19.30 a 20.30, una concentración en la plaza de Navarra con el lema ‘Ante la emergencia social, el feminismo es esencial’.