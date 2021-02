El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia copa las actividades educativas

Científicas en la línea del tiempo

Desde el IES María Moliner de Zaragoza no queríamos dejar escapar la estupenda oportunidad que nos brinda la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para visibilizar la importancia que ha tenido y tiene la mujer en el desarrollo científico y en los grandes avances de la humanidad. Y, para ello, se pusieron en marcha diferentes actividades con los alumnos y alumnas.



A través del plan lector del centro se realizaron lecturas de biografías, cómics y artículos sobre científicas, tanto del pasado como del presente, dedicando las sesiones de biblioteca específicamente a este tema. El alumnado de 3º y 4º de ESO organizó una completísima exposición, que se muestra en uno de los pasillos del instituto, sobre 24 científicas destacadas, algunas de ellas desconocidas. Para llevarla a cabo, en las semanas previas al 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, trabajaron en sus biografías: investigaron y profundizaron en sus logros, dificultades y en los aspectos más importantes de sus respectivas carreras, para, después, poder grabar un breve vídeo sobre estas fascinantes mujeres, en el que, por parejas y en formato entrevista, iban desgranando sus vidas. Estos vídeos se insertaron en códigos QR en los carteles para que, al visitar la exposición, todo el alumnado pudiera visualizarlos. Las imágenes de las científicas, realizadas por los propios alumnos y alumnas, se colocaron sobre una línea del tiempo, lo que nos permitió observar de forma muy gráfica cómo ha evolucionado el rol de la mujer en la ciencia y cómo desde Hipatia (Edad Antigua) hasta María Sibylla Merian (Edad Moderna) existe un enorme vacío de científicas, que solo comienza a llenarse a partir del siglo XIX.



El mismo día 11 de febrero, el alumnado de 1º y 2º de ESO realizó la visita guiada, por sus compañeros de cursos superiores, a la exposición. Pudieron descubrir como, por ejemplo, Ada Lovelace (1815-1852) fue la primera programadora informática de la historia, en una época en la que ni siquiera podía imaginarse una máquina como el ordenador, y cómo se vio obligada a firmar sus trabajos con las iniciales A. A. L., para que no se supiera si era hombre o mujer por miedo a la censura; o como Mary Anning (1977-1847), que además de mujer no tenía apenas recursos económicos, fue reconocida como la primera paleontóloga, con tan solo 22 años, por su tesón y talento.



Gracias al gran trabajo de investigación realizado por los chicos y chicas de 3º y 4º de ESO hemos descubierto que la historia está llena de matemáticas, astrólogas, biólogas, físicas, naturalistas, geólogas, ingenieras..., sin cuyo esforzado trabajo, en demasiadas ocasiones anónimo y nada reconocido, la humanidad no hubiese podido progresar.

Para finalizar esta enriquecedora jornada, se realizó un taller de chapas conmemorativas del 11 de febrero, a cargo del PIEE María Moliner, para que los chicos y chicas tuviesen un bonito recuerdo de este día. El año que viene, repetiremos esta experiencia. ¡Sin duda!