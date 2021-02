La DGA recalca que todavía "no se ha aprobado nada" sobre el lobo y que "no procede" una protección especial

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha afirmado este jueves que "ahora mismo no se ha aprobado nada" sobre el lobo y que "no procede" su inclusión en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, como ha propuesto días atrás la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Olona ha comparecido en sesión plenaria de las Cortes de Aragón a petición de PP y Cs para dialogar sobre este asunto, después de que el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, apoyara en la mencionada Comisión la protección especial del lobo, lo que después rechazó el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, manifestándose también en contra Olona en el Pleno hoy.

"No hay ninguna novedad", ha dicho Olona, señalando que el acuerdo de la Comisión no es vinculante, que la votación decisiva se tomará en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y que el consejero es él. Ha criticado a quienes aprovechan "la lucha interna" que algunos "quieren que exista".

El titular de Medio Ambiente el "oportunismo" que, a su juicio, "se viene utilizando en materia de osos y lobos", consecuencia de que en España y Aragón "no tenemos política de biodiversidad y todo es difuso, depende de lo que convenga decir".

Este debate "afecta a las emociones y los sentimientos de la gente y muchas veces lo que se hace es utilizarlos", frente a lo que ha exigido "hacer crítica política seria" y no echar "gasolina" a las "hogueras".

Además, ha continuado diciendo que "tenemos a los ganaderos en grave peligro", aseverando que "si es bueno que haya lobos y osos lo es para el conjunto de la sociedad, que ya ha decidido que quiere que el medio rural conviva con osos y lobos", en alusión a diversos acuerdos en el Parlamento Europeo y otras cámaras. "La sociedad, fundamentalmente urbana, ya lo ha decidido" y "se da por hecho que la convivencia está resuelta, lo que no es cierto, sino que es un reto", ha zanjado.

Joaquín Olona ha recordado que, desde 2018, el Gobierno de Aragón paga ayudas a los ganaderos de las zonas donde se ha detectado la presencia de osos y lobos, "sin que tengan que demostrar nada" y, de hecho, "en breve tiempo" se convocarán las ayudas de 2021, dotadas con 550.000 euros en total.

También ha dicho que "los ganaderos no quieren exterminar el lobo", sino que "están manifestando su desconfianza" porque "no se fían de la política y motivos tienen".

"Claro que hay efectos negativos, hay ganadores y perdedores, como en todas las políticas públicas", ha manifestado Olona, quien ha dejado claro que "no es ningún sacrilegio decir que la presencia del lobo perjudica a determinados ámbitos, como la ganadería extensiva", animando a "superar el error" que supone "ir a un ganadero y tratar de convencerle de que es bueno para él que haya osos". El control de poblaciones "no excluye hablar de la caza", ha zanjado.

Luchas internas

El diputado del PP, Antonio Romero, ha defendido la ganadería extensiva, asegurando que "mientras el Gobierno de Aragón se enzarza en luchas internas los ganaderos asisten atónitos a esa ceremonia de la confusión viendo cómo el lobo acecha a sus rebaños". Para Romero "el lobo no está en peligro de extinción, quien está en peligro es la ganadería extensiva".

Ha opinado que el Gobierno de Aragón concede las ayudas "forzado por la situación y la presión política", tras lo que ha espetado a Olona que "usted tiene el lobo en casa". Ha pedido a Olona que se dirija a la ministra, Teresa Ribera, para pedirle que deje sin efecto el acuerdo de la Comisión.

Desde Cs, Ramiro Domínguez ha referido que el día de la votación en la Comisión de Biodiversidad fue "muy triste, sobre todo para la ganadería, por el cúmulo de tejemanejes", añadiendo que "dentro de muy poquito" el lobo estará en expansión en Aragón, mientras que los ganaderos de extensivos no lo están.

Asimismo, ha argumentado que la presencia del lobo es un factor más "para que siga habiendo menos pastores y ganaderos" y ha planteado que "el lobo está metido de verdad en el Ministerio, lo tenemos en casa y no sabemos ni cómo controlarlo". Ha dicho que Olona es "el responsable" y que debe explicar si desautoriza a Bayona o fue quien le dio la orden de votar a favor.

La parlamentaria del PSOE, Silvia Gimeno, ha mencionado que la Comisión es un órgano consultivo y sus decisiones no son vinculantes, tras lo que ha comentado que el lobo siempre ha sido una especie protegida y que esta votación no cambia su 'status'.

El portavoz de Podemos Equo, Nacho Escartín, ha afirmado que está prohibido sacrificar lobos desde hace 30 años y ha manifestado que la votación no perjudicó a Aragón "en absoluto" porque "el lobo no se caza en Aragón", para añadir que su presencia no es el principal problema de la ganadería extensiva.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha subrayado que "el lobo no se puede cazar, ni antes ni ahora" y que en Aragón hay ejemplares dispersos, no manadas. "Por supuesto" hay que ayudar al ganadero, ha continuado, animando a "afrontar el problema".

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha lamentado que "sigue sin quedar clara la posición del Gobierno de Aragón". Ha criticado que esté prohibida la caza del lobo y se ha posicionado a favor de la ganadería extensiva, tras lo que ha opinado que el Gobierno de Aragón "se ha plegado a los dictados de los burócratas de Bruselas y al globalismo, y ha abandonado a los ganaderos aragoneses de las comarcas afectadas, que son los perdedores".

La diputada del PAR Esther Peirat ha abogado por "proteger a la otra parte esencial de este binomio", que "cumple sus obligaciones y contribuye a fijar otros objetivos, como la fijación de población en el territorio", en alusión a los ganaderos.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que "el lobo no es una especie cinegética" y ha señalado que "este debate se está magnificando", subrayando que la decisión de la Comisión de Biodiversidad no es vinculante y que el objetivo de la misma era que el lobo no sea "un trofeo de caza".