El Gobierno de Aragón pagará los daños por ataque de lobo con el fin de apoyar a la ganadería extensiva. Esta indemnización, que ya se abona en otras comunidades autónomas, será complementaria a las ayudas directas que ya se reciben en las zonas donde se convive con el lobo y el oso (1,4 millones de euros desde 2018), y a otras inversiones que realiza el Ejecutivo autonómico directamente para ayudar a los ganaderos que conviven con grandes carnívoros.

Así lo ha anunciado el director general de Medio Natural, Diego Bayona, muy criticado por las organizaciones agrarias después de que votara a favor de la protección de la especie en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural, una decisión apoyada por los colectivos ecologistas. Este voto sacó a la luz nuevas discrepancias entre el PSOE y Podemos como socios de gobierno en el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que comparten ambos partidos ya que que el presidente Javier Lambán desautorizó a Bayona por su posicionamiento.

El departamento tiene constancia "fehaciente" de dos lobos asentados en Aragón, uno en los Monegros y otro en la Ribagorza, aunque no pueden asegurar que, por la expansión natural de la especie, no haya más. Precisamente la semana pasada aparecieron muertas dos ovejas en el monte de Tardienta. Ambas presentaban mordeduras en el cuello y además, una de ellas fue parcialmente devorada. Las necropsias confirmaron que el ataque no fue obra de perros salvajes sino "compatible" con la acción del lobo detectado en Los Monegros.

“La convivencia con grandes carnívoros en Aragón es un tema complejo pero que hay que afrontar, no se puede mirar hacia otro lado. Por ello, se ha trabajado desde el primer día en buscar fórmulas para ayudar a los ganaderos”, explica Bayona. A través de diversos grupos de trabajo con profesionales a pie de explotación, se han ido realizando inversiones y distintas adecuaciones que se demandan desde el sector, como arreglo de accesos, instalación de vallados, restauración de refugios o mallatas.

Este pago directo por daños ya existe para los ataques sufridos por el oso, pero no ocurría lo mismo en el caso del lobo. Además, según Bayona, sigue la línea marcada por la normativa europea, ejecutando pagos directos a los ganaderos afectados una vez corroborado el ataque "y además son compatibles con otro tipo de ayudas".

El director general de Medio Natural subraya que estas líneas de apoyo a la ganadería extensiva existen desde hace años en otras comunidades como Galicia, Asturias o Castilla León, donde la problemática de la coexistencia con el lobo es más intensa. Según Bayona, “si bien es cierto que en Aragón esta problemática aún no es generalizada por el reducido número de ejemplares de lobo existente, debemos anticiparnos y poner en marcha cuanto antes todas las medidas que ayuden a la coexistencia de grandes carnívoros con la ganadería extensiva”.

En paralelo, añade, "se continúa trabajando para que el Estado aporte lo que debe, sin descuidar lo que por ahora puede hacer ya el Gobierno de Aragón". Además, Diego Bayona recalca que la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial facilitará, por parte del Gobierno central, la creación de nuevos programas y líneas de subvención para la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. "Por otro lado, esta inclusión nos daría acceso a nuevas líneas de ayudas asociadas a los Fondos Europeos del nuevo PDR 2021-2027", asegura.