Las escuelas infantiles, ¿esenciales para combatir la despoblación?

La localidad turolense de La Iglesuela del Cid anunciaba hace dos semanas que habían concluido las obras de la nueva guardería. Un servicio que pronto se pondrá en marcha: "En cuanto licitemos la plaza del docente, la apertura será inmediata", asegura el alcalde, Fernando Safont. El municipio turolense de Camañas también inauguró una escuela infantil a principios de este curso escolar; mientras que otros, como la población oscense de Campo o la localidad zaragozana de Fayón lo hicieron durante el año pasado. Y es que son varios los ejemplos de municipios aragoneses que están apostando por la puesta en marcha de este servicio, no solo con el objetivo de dar respuesta a una necesidad de sus vecinos, sino con la finalidad de ayudar a fijar población en el territorio.

"Hace un par de años, una pareja que no tenía relación con el pueblo, y que ella trabajaba en Teruel, finalmente se fueron de la localidad porque aquí no tenían con quién dejar a su hijo porque no tenían familia Y la realidad es que si se van, ya no vuelven", asegura Sara Ros, alcaldesa de Camañas. "De hecho, es muy habitual que en los pueblos, los abuelos y el resto de familia ayude a los padres mientras trabajan. El problema es que hay casos en los que se han visto obligados a dejar su empleo para cuidar a sus hijos porque no tenían lazos familiares en el pueblo. Una decisión que suele conllevar a que sea la mujer la que deja su trabajo".

Por ello, en Camañas, la apertura de la escuela infantil se decidió por una combinación de factores. "Por un lado, vimos que había una necesidad de los vecinos. Actualmente, hay cinco niños, de cinco familias distintas, en la escuela infantil y tenemos más niños para continuar en los próximos años", detalla la misma. "Por otro, para ayudar a que familias que no tienen relación anterior con nuestra localidad puedan establecerse aquí".

"La realidad es que aquí hay mucha población joven con niños y esto ayuda a la conciliación"

Lo mismo ocurrió en Fayón. "Principalmente, abrimos la escuela infantil por un aumento notable de la población infantil en el municipio. Este año hay matriculados 9 niños, mientras que el ejercicio pasado hubo 14", explica María Acedo, concejala de Educación en esta localidad zaragozana. "La realidad es que aquí hay mucha población joven con niños y esto ayuda a la conciliación. De hecho, cuando la abrimos no contábamos con la pandemia, pero sí puede ayudar a fijar población en el territorio ahora que están aumentando el número de personas que teletrabajan".

Eso sí, en Camañas abogan por que la escuela infantil no solo de servicio al municipio, sino a todos los pueblos cercanos. "Es la única escuela que hay en nuestra zona, en el Altiplano, y al igual que nosotros disfrutamos, por ejemplo, de la piscina de Visiedo, los vecinos de los pueblos cercanos pueden disfrutar de nuestra escuela infantil", asegura la alcaldesa. "Se trata de aprovechar los recursos".

Albarracín paga a sus vecinos la escuela infantil

Tal es la importancia que algunos municipios dan a la escuela infantil para fijar población que el Ayuntamiento de Albarracín ha decidido que sea gratuita para sus vecinos. "Aquellos niños en los que ambos padres, o uno de ellos en el caso de las familias monoparentales, estén empadronados en Albarracín estarán exentos de las cuotas de la escuela infantil", explica Michel Villalta, alcalde del municipio. "Esto supondrá un ahorro de unos 800 euros para las familias en estos momentos en el que muchos lo necesitan. Sin embargo, para el Ayuntamiento resulta una cantidad que puede asumir".

"Eso sí, esta medida tiene que ir acompañada, por supuesto, por otras para ayudar a fijar población", asegura Villalta. "Otras medidas como por ejemplo buscar una solución para el problema que tenemos de escasez de vivienda disponible, tanto para comprar como para alquilar. Y es que además de que no podemos construir viviendas nuevas, el crecimiento de las viviendas para uso turístico ha provocado que no haya vivienda disponible para nuevos vecinos".