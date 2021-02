Olona pide apoyo a los agricultores para lograr una campaña frutícola "ejemplar"

Nada más publicarse ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden que establece las medidas excepcionales para evitar la expansión del coronovirus durante la próxima campaña frutícola, las consejeras de Sanidad y Economía, Sira Repollés y Marta Gastón, respectivamente, y el titular de Agricultura, Joaquín Olona, mantuvieron una reunión con los representantes de las organizaciones agrarias y de Cooperativas Agroalimentarias para comenzar a trabajar para evitar que la movilización de trabajadores que exige la recolección provoque nuevos brotes de coronavirus.

"Como interlocutores del sector que son, hemos pedido a UAGA, Asaja, Araga y UPA, así como a las cooperativas su apoyo para llevar a buen fin la orden para evitar lo que paso el año pasado", señaló Olona. El consejero insistió en que la norma tiene que convertirse en una herramienta "eficaz y útil" para lograr que en este 2021 la campaña frutícola "sea ejemplar, se realice con seguridad y convierta a Aragón en un referente de cómo hacer bien las cosas, incluso en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo", matizó.

Y es que aunque la recolección no comenzará hasta el próximo abril, los agricultores tendrán que presentar en el plazo de un mes una declaración responsable en las que tendrán que comunicar sus previsiones de contratación de trabajadores agrario temporales. Además tendrá que comprometerse expresamente al cumplimiento de las condiciones y requisitos laborales y sanitarios exigibles y tendrá que "constatar" que los alojamientos y el transporte utilizado por sus empleados cumple las adecuadas condiciones.

Los trabajadores también tendrán que cumplir una serie de requisitos. Solo podrá desplazarse con una declaración responsable sujeta a un contrato de trabajo y en la que quede reflejado su domilicio. El documento tendrá que llevar su firma pero también la de su empleador.

El consejero se mostró convencido de que la "colaboración compartida" mostrada por las organizaciones agrarias contribuirán evitara que se tenga que recurrir a expedientes sancionadores. Reconoció, eso sí, que no cabe responsabilizar al sector de la llegada de personas que por voluntad propia llegan a la Comunidad en busca de trabajo, ya sea en el sector o en otra actividad. Pero reconoció que es labor de los representantes agrarios y de los propios productores no provocar la llegada masiva a temporeros con llamamientos a la necesidad de una mano de obra mayor de la necesaria. Recomendó además a los agricultores "no dar trabajo a aquellos que no dispongan de alojamiento".

Más información Los empresarios de la fruta tendrán que presentar una declaración responsable para evitar brotes de covid en la campaña

Los máximos responsables de las organizaciones agrarias reiteraron su apoyo y voluntad para trasladar al sector la importancia de cumplir las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno de Aragón. Reconocieron, eso sí, que queda trabajo por hacer para solucionar los "problemas" de alojamiento que todavía existen, dado que además la crisis sanitaria obliga a reducir el número de trabajadores que en campañas anteriores se instalaban en cada vivienda. El secretario general de Asaja incluso fue más allá y señaló que la mejor solución de futuro es disponer de instalaciones en las propias explotaciones, pero para ello "tiene que haber voluntad presupuestaria por parte de las administraciones".

Contacto con Cataluña

Para reforzar estas actuaciones, Olona y Repollés, junto al director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, mantuvieron una videoconferencia el miércoles con la consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, para analizar la gestión de la próxima campaña de fruta en cada Comunidad. En el encuentro, el Gobierno de Aragón transmitió a Vergés el plan de actuación materializado en la orden publicada ayer y, señalaron desde el Ejecutivo autónomo, y ambas comunidades se comprometieron a nuevas reuniones para analizar posibles medidas conjuntas.