Maru Díaz aboga por alianzas estratégicas para la transformación "verde" del porcino

Aragón no solo es el principal productor de porcino en España (en dura pugna con Cataluña), sino que además cuenta con industrias punteras relacionadas con el sector y con una innovadora incubadora de alta tecnología en la que ya se están impulsando 16 ‘start-up’ cuya actividad tiene la mirada puesta en esta ganadería. Así lo comprobó este miércoles la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, durante la visita que realizó a Porcinnova y a la empresa Magapor, ambas situadas en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, en las que hizo un llamamiento al sector para que impulse alianzas estratégicas entre el conocimiento y la industria. De este modo, y con la "oportunidad histórica que suponen los fondos Next Generation", Aragón no solo podrá acometer, sino incluso liderar, "la necesaria modernización y transformación verde del porcino", señaló Díaz, para quien este sector, clave en la economía aragonesa, tiene que ser sostenible, innovador y cada vez de mayor calidad.

"Ganaderos e industria no encontrarán mejor aliado para acometer los retos a los que se enfrenta el sector que la innovación y la tecnología", señaló la consejera en las instalaciones de la incubadora de empresas, impulsada por la Fundación Incyde y cofinanciada por el Gobierno de Aragón, en la que estuvo acompañada por la alcaldesa de la localidad, Teresa Ladrero, el coordinador de Porcinnova, Miguel Ángel Comín, y la directora gerente del CITA, Lucía Soriano.

Y para dar respuestra a los desafíos del sector –reducción del impacto ambiental de un sector en constante crecimiento, mejora en el bienestar animal, reducción del uso de antibióticos, trazabilidad alimentaria y digitalización– trabajan las 16 empresas que ahora incuban en Porcinnova sus innovadores proyectos, en los que se utiliza la tecnología ‘blockchain’, la inteligencia artificial, el internet de las cosas o la biotecnología para poner en el mercado aplicaciones y productos con los que minimizar la producción de purines, mejorar su gestión y valorización, ahorrar agua y energía, reducir emisiones o mejorar la trazabilidad del campo a la mesa.

Maru Díaz atiende las explicaciones de Jesús Mena, director general de Magapor. DGA

"Aragón supo ver y anticiparse a la necesidad de modernización y transformación del sector y ahora somos ya referencia nacional, pero también internacional", celebró Díaz, que recordó que los proyectos no solo proceden de Aragón o de las diferentes comunidades españolas, sino que incluso han llegado a las instalaciones de Ejea desde Francia.

Primer catéter biodegradable

La consejera de Ciencia aprovechó la visita a Ejea para conocer los proyectos que desarrolla actualmente la empresa Magapor, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de tecnología para la inseminación artificial del porcino, y que invierte cada año en innovación un 15% de su facturación que alcanza los 22 millones de euros. Prueba de esta apuesta es el último producto que la empresa impulsada por los hermanos Mena acaba de lanzar al mercado.

Se trata de iGreen, un catéter para inseminación artificial en porcino fabricado con material biodegradable, un producto con el que Magapor no solo realiza su particular contribución a un mundo más sostenible sino que además colabora con sus clientes "para conseguir la reducción del uso del plástico en granja", señalan desde la empresa.

La visita de Maru Díaz a la localidad zaragozana se completó con un recorrido por el Centro de Tecnología Agropecuaria Cinco Villas.