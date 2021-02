Ibercaja aplicará el expediente de empleo con 750 salidas tras recibir 809 solicitudes

Ibercaja recibió hasta el pasado lunes un total de 809 solicitudes de empleados que querían acogerse al expediente de regulación de empleo (ERE) pactado con los sindicatos y que estipulaba la salida de hasta 750 trabajadores del banco. Con este dato, la entidad procederá a comunicar a lo largo de los próximos 30 días los nombres de quienes entrarán en el ERE, exactamente 750, tal y como confirmó a los dirigentes sindicales que participaron en la reunión de seguimiento del expediente celebrada este miércoles.

Fuentes del banco indicaron que el número de solicitudes presentadas garantizará que, salvo alguna posible excepción, el ERE se cubra en su totalidad con voluntarios y siguiendo criterios de edad, como anunció al inicio del proceso. La única duda que las partes se han planteado tras la recepción de candidaturas es que los cierres de oficinas puedan forzar algún traslado geográfico no deseado, algo que nadie quiere. El acuerdo del ERE estipula que como máximo sean 199 las sucursales que sean cerradas, muchas de ellas de pequeño tamaño en zonas rurales. En todo caso, estos cierres se irán comunicando poco a poco (para marzo están previstos 18). Ibercaja contaba con un total de 1.035 oficinas al cierre del ejercicio 2020.

Tras la cita de ayer, en la que participaron dirigentes del banco y miembros de las centrales que firmaron el ERE (CC. OO., Apeca Fine, ACI y Asipa, el 78,65% del total de la representación sindical), se acordó que las partes tendrán una nueva reunión o el próximo lunes o el martes para hablar de la clasificación de las solicitudes en tres grupos: personas a las que se dará luz verde a su salida de la entidad; las que no podrán hacerlo, y quienes se quedarán en un suerte de ‘stand by’, pendientes de lo que pueda afectarles el cierre de oficinas. UGT, que no firmó el acuerdo del expediente, no participó en la reunión de ayer.

Más peticiones que plazas

Según apuntaron desde la dirección y los sindicatos, en las cinco direcciones territoriales hay más solicitudes que plazas previstas para abandonar la entidad. Eso es especialmente claro en la de Aragón (Zaragoza, Huesca y Teruel), y en menor medida en las demás: Arco Mediterráneo, Madrid-Noreste, Burgos-Rioja-Guadalajara y Extremadura-Sur. En Servicios Centrales, el número de solicitudes es inferior a las plazas, lo que garantiza que prácticamente todos los que se han presentado podrán salir.

Miguel Ángel Villalba, portavoz de CC. OO., sindicato con más representación en Ibercaja, expresó su satisfacción por la evolución del proceso, ya que desde su punto de vista el número de solicitudes de empleados del banco que quieren salir de la entidad demuestra que el acuerdo pactado ofrece buenas condiciones. Asimismo, indicó que estarán vigilantes para que el ERE se aplique con la correcta interpretación de todo lo acordado y también para que los que se queden lo hagan en buenas condiciones. "Tiene que haber un equilibrio entre quienes se van y quienes se quedan, garantizando siempre que salga el trabajo adelante", dijo.

El documento final del ERE, rubricado el 19 de diciembre pasado, establece que podrían abandonar el banco de modo voluntario los trabajadores nacidos entre 1961 y 1963 cobrando el 85% del salario hasta que cumplan los 63 años. En cuanto al resto de salidas, se ofrecía que recibieran el 75% del sueldo tanto los nacidos antes de los citados años como los de 1964, mientras que los de 1965 que quisieran marcharse podrían cobrar el 65%. A la luz de las solicitudes presentadas, todo apunta a que la mayoría de los nacidos antes de 1963 podrán marcharse, lo que no está garantizado en lo absoluto para los de años posteriores. Para Semana Santa, en cualquier caso, todos sabrán si se quedan o se van, indicaron desde Ibercaja.