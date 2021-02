Comienza la vacunación de mayores de 80 años: “Me ha alegrado que me llamaran. Cuanto antes, mejor”

Aragón inicia este miércoles de forma sistemática la vacunación del grupo de personas mayores de 80 años (y que no viven en residencias) en 23 centros de salud y se continuará con la inmunización de grandes dependientes en toda la Comunidad, que se paralizó la semana pasada. En total, se distribuirán 5.304 dosis para estos colectivos, de las que 1.800 serán para mayores de 80 años. La citación se seguirá haciendo desde sus centros de salud.

Uno de los primeros en inaugurar este grupo será Tomás Rubio, de 81 años, que este martes recibió a llamada más esperada del año. La enfermera del centro de salud de Villarroya de la Sierra contactó con él para preguntarle si quería vacunarse y no lo dudó: "Me he alegrado mucho. Cuanto antes, mejor". "Sabía que empezaban ya, pero no me imaginaba que me tocara tan pronto", puntualizó. Este jueves se trasladará desde Torrelapaja, municipio en el que reside, hasta el ambulatorio de Villarroya. Lo hará junto a su mujer, Rosario, quien todavía deberá esperar un tiempo a ser vacunada, puesto que es menor de 80 años. Desde que se inició la desescalada, el matrimonio apenas ha regresado a Zaragoza, donde residen sus hijas y nietos. Ahora confía en poder ir pronto a visitarlos y, además, con la mayor seguridad: la vacuna.

Andresa Inglés en su domicilio antes de salir a dar su paseo de las tardes. Guillermo Mestre

Otros, como Andresa Inglés, todavía están pendientes de que les citen. A esta mujer, que en noviembre cumplió 90 años, la llamaron hace tres días de su centro de salud de Zaragoza para preguntarle si quería vacunarse. "Por supuesto que sí. En cuanto me den cita me va a faltar tiempo para acudir. Que sea lo que Dios quiera, pero a mi edad tengo que protegerme", aseguró. Los paseos por la zona del Portillo con sus amigas mañana y tarde se han convertido en su mayor entretenimiento No perdona el café, su "vicio", pero "en la terraza y con mascarilla". Lo que echa de menos es acudir al centro de día de San Blas, a cuya junta pertenece.

Se necesitan unas 170.000 dosis

Unos 85.000 aragoneses pertenecen al colectivo de mayores de 80 años, por lo que durante las próximas semanas serán necesarias unas 170.000 vacunas para inmunizarles frente a la covid-19. Este miércoles es el inicio oficial del proceso, aunque ya se han estado administrando dosis sobrantes para inmunizar a este grupo de edad, dado que los centros han ido autogestionando sus vacunas. Por el momento, la DGA ha administrado 95.004 dosis del fármaco contra el coronavirus, 38.642 de ellas correspondientes a segundas dosis. Entre los ya inoculados hay 3.888 dependientes o personas con especial riesgo por su edad no institucionalizadas, 33.018 usuarios de residencias, 22.960 trabajadores de centros de mayores y de discapacitados, 24.167 profesionales de Especializada y 8.506 de Atención Primaria, entre otros.

El centro de salud Parque Roma de Zaragoza será uno de los que inicia a partir de hoy la vacunación sistemática de los mayores de 80 años. En ese caso, según indicó Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), se compatibilizará con la inmunización de grandes dependientes y se hará desde las 12.00. En el Actur Norte, por ejemplo, está previsto vacunar a este grupo entre las 9.45 y las 18.00, excepto de 13.00 a 15.00, y se cita a unas 60 personas cada jornada. Entrarán por la puerta principal y saldrán por la trasera.

Para Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), "esta es la fase más complicada", porque es preciso "distribuir muy bien las dosis para optimizar las vacunas". La planificación que adopta cada centro de salud, sin embargo, depende del número de dosis que se reciban. Además, según dijo, hay ambulatorios que atienden a un gran número de personas mayores, mientras que en otros los pacientes tienen una media de edad menor, como es el caso de Valdesapartera.

De momento, los centros de salud ya han comenzado a contactar con las personas que entrarían este grupo de vacunación para conocer si están interesados en recibirla y, especialmente, para saber si estarían en disposición de acercarse al centro de salud o no, puesto que todavía se está adaptando el procedimiento necesario para poder desplazar las vacunas una vez divididas en las dosis correspondientes y, por lo tanto, se puedan administrar en los domicilios. Con esta información y priorizando a los de mayor edad se está empezando a citar a este nuevo grupo.

La Comunidad distribuirá esta semana 16.478 dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer, Moderna y Astra Zeneca. Además de las destinadas a los mayores (1.800) y grandes dependientes (3.504), 540 serán para el personal y los residentes de los centros de mayores, fundamentalmente para cubrir las segundas dosis de la inmunización, y 516 corresponderán a dosis retrasadas en residencias y centros sanitarios. El Hospital Miguel Servet de Zaragoza prevé administrar entre ayer y mañana 900 dosis entre su personal; mientras que el Hospital Clínico contempla inocular a 1.615 profesionales, tanto primeras como segundas dosis.

A esto se suma también la inmunización a 3.000 alumnos matriculados en Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza, así como a 300 que estudian en la San Jorge. En Zaragoza y Teruel comenzó el lunes y ayer se extendió también a los estudiantes del campus de Huesca.