Alicia Sánchez Lecha: "Hemos ayudado a 1.600 personas a averiguar quién fue su madre"

¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir esta historia de la Maternidad e Inclusa provincial de Zaragoza de los siglos XIX y XX?

Llevo muchos años pensando este libro. Lo he escrito y reescrito muchas veces. No quería que solo fuera un tema técnico. Quiero que llegue a las personas que van a buscar sus historias para que sea un referente cuando ya no estemos en el archivo ni yo ni las personas que he formado. Hay una tipología de las madres y los niños, cómo se hacen las búsquedas y qué puede encontrarse.

¿A cuánta gente ha ayudado en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza?

Aproximadamente, he ayudado a entre 1.500 y 1.600 personas que vinieron a buscar a sus madres. He incluido un análisis histórico. Puse en marcha un protocolo para ayudarles. Intenté que no fuera tan frío. Es muy duro cuando alguien va a buscar a su madre y se lo cuenta a alguien que no conoce.

¿Cómo humanizó ese proceso?

Me pedían las búsquedas desde otro departamento. Los fondos (de la Maternidad y la Inclusa) llegaron al archivo casi al mismo tiempo que yo, que aprobé la oposición en 1989. Empecé a ver casos en 1990. Era un grupo de gente con una carga psicológica muy fuerte y emotiva. Tenían que enfrentarse a una persona que no conocían y contarle lo más dramático que han vivido en su vida. Pensé en cómo me gustaría que me atendieran a mí.

¿Hizo sociología aunque su trabajo era ser archivera?

Sí. Empecé a ver a mucha gente, me avisaban y se convirtió en una prioridad. Los atendía en mi despacho y me contaban sus vidas.

¿Hubo mucha ocultación antes de los años noventa?

Antes de los noventa había un sistema diferente. La gente no se planteaba venir a por información porque no sabían que estuviera en el archivo. Pedí que pusieran en la web de la Diputación Provincial un acceso sobre la Maternidad. Después me iban pasando los casos.

¿Cómo se vivía el momento de informarles del nombre de su madre?

No siempre aparecían los nombres. Yo nunca he mentido, ni les he ocultado los datos que aparecían y quiero que lo sepan. No era ético ni moral ni es mi manera de ser, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Intenté colaborar para que esas personas encontraran a sus madres.

¿Cómo era el protocolo?

En la primera parte, los recibía; luego buscaba la documentación en el archivo y al final volvía a hablar con estas personas en una reunión. Adquirí mucha experiencia para contarles si podían localizarla o no. Con el tiempo, me di cuenta de que era un error. Había que dejar que ellas mismas descubrieran la verdad, porque, en caso contrario, pensaban que les mentías. En los últimos años, la gente se ha ‘legalizado’ y vienen con un abogado.

¿Qué relación tuvo con la Policía o con los juzgados cuando se buscaba a niños ‘robados’?

Tuvimos una muy buena relación tanto con los juzgados como con la Policía Judicial.

¿Qué ha sentido cuando una hija ha encontrado a su madre?

He llevado eso de manera muy discreta. Yo quería colaborar con la gente en una búsqueda privada. Realizamos un trabajo honesto, pero tenemos solo lo que hay y no somos culpables de la información que no queda.

¿Algunas madres han querido recuperar a los hijos?

La Maternidad no estaba llena de niños robados. Había de todo, como en botica y en la vida. No se puede demonizar. He intentado ser imparcial y aséptica.

¿Quién acudía al archivo?

La mayor parte son hijos que buscaban a su madre biológica al saber que eran adoptados. A madres he conocido muy pocas y a padres, solo uno o dos. En el libro hay unos textos libres con casos auténticos. Por ejemplo, una mujer que se queda embarazada en unas fiestas del pueblo.