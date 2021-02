Los 119 pueblos aragoneses aún libres de covid solo suman el 0,5% de la población

Son los refugios que Aragón tiene contra la covid. Aunque parezca que el virus ha colonizado todos los rincones de la Comunidad, el territorio pandémico aragonés aún esconde pequeños oasis. Un total de 119 municipios no han tenido ningún caso desde el principio de la pandemia, según los datos oficiales del Gobierno de Aragón. Eso sí, se trata de pueblos pequeños, de apenas varias decenas de habitantes, y que entre todos reúnen a 7.178 personas. Explicado en porcentajes, esto quiere decir que el 16,2% de los municipios de Aragón han estado y están libres de covid, pero que en ellos solo vive el 0,56% de la población.

El aislamiento natural que tienen muchos de estos municipios, las medidas de protección que han aplicado sus habitantes y el factor suerte explican estos casos. En localidades pequeñas, las situaciones de riesgo se reducen y la distancia social en ocasiones es casi inevitable. Además, los confinamientos han impedido que acudan muchos ‘vecinos de fin de semana’ que entre semana viven en la ciudad, por lo que su aislamiento se ha agudizado aún más, y el riesgo también se ha minimizado.

Pese al blindaje que parecen tener frente al coronavirus tras casi un año de pandemia, los habitantes de estos municipios no viven ajenos a las normas sanitarias. Especialmente cuando hay contacto con personas que vienen de fuera, así como en los desplazamientos que tienen que hacer a localidades más grandes para comprar, ir al médico, etc.

Siempre según los datos oficiales de la aplicación del Gobierno de Aragón que monitoriza la pandemia, el municipio más grande de Aragón que no ha tenido casos en todo este tiempo es Santa María de Dulcis, en el Somontano de Barbastro, con 205 habitantes. En el listado de los 119 pueblos libres de covid solo hay trece que tienen más de 100 habitantes: Camporrells, Santa María de Dulcis y Secastilla en Huesca; Alborge, Alcalá de Moncayo, Moneva, Paracuellos de la Ribera, Tosos, Trasobares y Villar de los Navarros en Zaragoza; y Barrachina, Villar de Cobo y Villarluengo en Teruel.

La provincia de Zaragoza es la que más localidades reúne, con 55. Entre todas suman 3.377 habitantes, lo que supone solo el 0,35% de la población total de la provincia. En la provincia de Teruel hay 49 localidades que no han registrado oficialmente ningún caso de coronavirus, en las que viven 2.570 personas (el 1,92%). Huesca es la que menos municipios aporta al listado, con 15. En ellos están inscritos 1.231 vecinos, el 0,55% del total de la provincia.

El hecho de no haber registrado casos no quiere decir que se pueda bajar la guardia. De hecho, son varios los casos de zonas en las que el virus no había entrado y en las que, finalmente, acabó arrasando. En abril, por ejemplo, Báguena era una de las cuatro únicas zonas básicas de salud (delimitación que reúne a varias localidades) que no había tenido casos. Ahora lidera la clasificación de zonas con un mayor porcentaje de la población contagiada, en parte por el tremendo brote que sufrió la residencia de Burbáguena.

En Benabarre pasó algo similar. Hasta finales de año, esta localidad había registrado menos de cinco casos. Con los contagios navideños salieron más de 60 casos, lo que disparó su incidencia acumulada en 14 días a los 3.024 casos por 100.000 habitantes, por entonces la más alta de toda la Comunidad.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.