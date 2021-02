Clara Cuesta, aragonesa galardonada con el premio L'Oreal-Unesco: "Queremos entender cómo funciona el universo"

Entender cómo funciona el universo. En eso consiste la investigación de la aragonesa Clara Cuesta, una de las cinco científicas galardonadas con el prestigioso premio L'Oreal-Unesco 'For Women In Science'."El objetivo principal de la investigación es saber cómo funciona el universo, sus componentes y por qué es así. También conocer de qué estamos hechos nosotros y por qué", sostiene la zaragozana de 35 años, que estudió Física y se doctoró en la Universidad de Zaragoza y ahora trabajaen el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de Madrid.

La investigadora no esperaba recibir este galardón de reconocimiento nacional. "Fue mi Centro de Investigación el que me propuso para el Premio. No pensaba que lo fuera a ganar por lo que fue muy emocionante cuando me lo dijeron, y al ver la repercusión aún más. En la ciencia hacemos muchas investigaciones y trabajamos duro, pero reconocimientos personales no suelen llegar", apunta.

Investigación

La investigadora aragonesa Clara Cuesta. Enrique de la Fuente Prieto

"Me dedico a la investigación de física fundamental. En concreto, estudio las propiedades de los neutrinos, partículas clave del universo, para comprender mejor su funcionamiento, el origen de la materia y la desaparición de la antimateria. Me gustaría hacer un aporte relevante al conocimiento del funcionamiento del universo. En concreto, demostrar experimentalmente las propiedades de los neutrinos que nos faltan por entender y tienen implicaciones en el origen de la materia del universo", explica Clara Cuesta, que insiste en que aunque el objetivo siempre es aportar conocimiento, la tecnología que utilizan podrá tener "aplicaciones secundarias a la industria", en concreto a la "inteligencia artificial y la ciencia de datos". Sobre los beneficios de su investigación para la sociedad, la zaragozana asegura que "la investigación fundamental aporta conocimiento al ser humano" y eso nos permite avanzar como sociedad.

La investigadora espera poder resolver los enigmas sobre los neutrinos en los próximos diez años. "Queremos entender su naturaleza, medir su masa, sus implicaciones en el avance del conocimiento de la física, para finalmente comprender la historia del universo", subraya. Ahora mismo tiene dos experimentos entre manos y gracias al premio de L´Oreal-Unesco, dotado con 15.000 euros, podrá continuar con el conocido como 'Majorana Demostrator'. Además, colabora en otro experimento, llamado DUNE (Deep underground neutrino experiment) en el que trabajan 1.100 personas. "Cuando interaccionan los neutrinos producen luz y carga y nosotros estamos desarrollando fotosensores", explica.

Premiadas otras cuatro científicas

Otra de las investigaciones premiadas es María Retuerto, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica-CSIC, quien estudia crear una tecnología para acumular energías renovables en forma de hidrógeno verde (H₂), contribuyendo así a combatir el cambio climático. Dos tercios de las emisiones de gases contaminantes se originan en el sector energético, por lo que para reducirlas se debe transitar a un uso masivo de energías renovables. Para ello, son necesarios métodos eficientes para acumular esta energía limpia y que puedan convertirse en fuentes globales.

Por su parte, la científica Sonia Ruiz Raga, del Institut Català de Nanociència i Nanotecnología (ICN2) investiga para crear dispositivos de conversión de luz solar a energía limpia de forma efectiva, barata, duradera y sostenible. En concreto, Sonia Ruiz investiga en el desarrollo de tecnología fotovoltaica con materiales híbridos que facilite el uso de energías renovables de manera global. Es decir, tal y como ella misma explica, “en unos años incluso podríamos imprimir celdas solares en casa para poder llevarlas en todo tipo de dispositivos”, explica.

La investigación de Jezabel Curbelo del departamento de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña, analiza la evolución de los fluidos en la naturaleza a través de las ecuaciones que los modelan para comprender mejor la dinámica del interior de la Tierra y otros planetas. Su objetivo es desarrollar herramientas matemáticas de aplicación en geofísica con grandes aplicaciones en un futuro próximo.

Por último, la científica del Instituto de Óptica del CSIC Judith Birkenfeld investiga para el desarrollo de una herramienta para la detención temprana del queratocono, una enfermedad ocular de la córnea que afecta a 1 de cada 2000 personas en España y suele aparecer entre los 16 y los 25 años. La detección temprana es clave para frenar su desarrollo, disminuyendo la necesidad de trasplantar la córnea, y mejorando la calidad de vida de miles de personas.

'For Women In Science' lleva presente en España 21 años, desde que se otorgó el primer premio internacional a Margarita Salas. Desde entonces ha reconocido en nuestro país a 72 investigadoras y ha concedido ayudas por un valor total de 1,2 millones de euros. Una iniciativa con larga trayectoria que este año se celebra en un contexto marcado por la crisis sanitaria y económica de la covid-19, donde el desarrollo de las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ha demostrado ser más necesario que nunca, no solo para combatir el virus, sino para garantizar una reconstrucción económica sostenible. Este año además el programa lanza la campaña #QueremosCiencia para visibilizar en el entorno digital la necesidad de estas disciplinas.