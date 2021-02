En el 11F, once investigadoras demuestran que la ciencia es tu vecina

Clementina Rodellar, veterinaria en el IA2



3

Soy catedrática de Genética de la Universidad de Zaragoza y madre de dos hijos. Me interesó la genética desde que mi profesor de Biología en el instituto de Monzón me habló de Mendel y sus guisantes. Cursé la Licenciatura de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza y siendo estudiante de tercer curso empecé a ir, en los pocos ratos que teníamos libres, al Departamento de Genética como alumna interna y desde entonces me he dedicado a esa ciencia que muchos consideran, entre los que me encuentro, la ciencia del siglo XXI… Como profesora de Universidad, reparto mi tiempo entre la docencia, la investigación y la gestión, como subdirectora del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2). Pertenezco al grupo de investigación Lagenbio; mi actividad se ha centrado en la búsqueda de genes de interés en animales domésticos y, desde hace unos años, combinando genética y biología celular, he desarrollado una línea de investigación pionera centrada en células madre mesenquimales obtenidas de individuo adulto, que suponen una esperanza en el tratamiento de patologías sin cura tanto en animales como en humanos.