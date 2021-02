Cuarte y Utebo celebran su desconfinamiento pero piden que se abra Zaragoza para que el alivio sea completo

Después de más de tres semanas confinados perimetralmente, los vecinos de Utebo y Cuarte de Huerva ya pueden salir de sus localidades y moverse por la provincia central, aunque siguen con el veto para acceder a Zaragoza, dado que la capital continúa cerrada. La incidencia acumulada de los casos de covid ha descendido en los últimos días y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha anunciado este martes el desconfinamiento de estos dos municipios, y también de Ejea de los Caballeros.

Nivia Estela Rivas, dueña de una zapatería que se sitúa en pleno centro de Utebo, no ha atendido ni a un cliente durante toda la mañana, algo que -según explica- es habitual desde que confinaron hace más de tres semanas la localidad. "Mis ingresos ahora mismo son cero. Estoy contenta de que nos abran Utebo para que venga gente de Casetas o Pinseque a comprar zapatos. Yo dependo en gran medida de los barrios de alrededor, aunque es cierto que no hay muchas ventas a nivel general", explica la dueña que abrió el negocio hace poco más un año, apenas dos meses antes de que la pandemia irrumpiese en España. La empresaria de 49 años se ha dado de margen hasta marzo o abril para ver si el negocio funciona. "Si a corto plazo no hay más ventas tendré que cerrar. Me ha tenido que ayudar mi madre para poder pagar todos mis gastos y eso que el arrendador está siendo generoso y me deja pagar más tarde", apunta.

Nivia Estela Rivas, dueña de una zapatería de Utebo. Francisco Jiménez

Pared con pared, Néstor Padilla, de 38 años, regenta desde hace casi una década una frutería que se ha visto afectada por el cierre del municipio con un descenso en ventas del 20%. "Con el cierre de Utebo cayeron las ventas porque vienen clientes de otras localidades como Garrapinillos. Como llevamos bastante tiempo nos conocen los de otros barrios, pero ahora no pueden venir. Nos viene muy bien que se abra la localidad", sostiene.

Néstor Padilla, de 38 años, regenta desde hace casi una década una frutería. Francisco Jiménez

Hasta un 50% menos de ventas registra la floristería Bensiflor por el confinamiento perimetral de Utebo. "Han bajado las ventas a pesar de que siempre hay trabajo. A nosotros nos llegan muchos pedidos por teléfono y los hacemos llegar donde haga falta", defiende Amparo Ortiz, en su tienda. Uno de sus trabajadores, David López, ha optado por quedarse a dormir en casa de su dueña para no tener que ir y volver todos los días a Zaragoza. "Llevo una semana en Utebo sin ir a mi casa para mantener la burbuja y no montar en transporte público todos los días", explica. López acusa el descenso de ingresos, además de al confinamiento perimetral, al hecho de que no se puedan llevar flores a los hospitales y a que no haya bodas, comuniones o bautizos.

David López, trabajador de la floristeria. Francisco Jiménez

Cerca de la floristería paseaba Rosa Jurado, con el pan y la bolsa de magdalenas, contenta con la noticia de que podrán salir de Utebo. "Ya estamos cansados de pasear por el mismo sitio. Este fin de semana si hace buen tiempo nos iremos a algún pueblo de la provincia como Anento", señala. Jurado tiene una peluquería en esta localidad y el confinamiento ha hecho que sus ingresos descendieran. "Tenemos clientes de barrios vecinos e incluso de Zaragoza que no pueden venir. Ahora por lo menos podrán acudir algunos, los de Casetas y esta zona", augura.

Rosa Jurado, vecina de Utebo. Francisco Jiménez

Menos controles policiales

Abel Barcelona esperaba este martes al mediodía, bajo la lluvia, junto a su hija, la llegada del autobús en el centro de Cuarte. Acude diariamente a la capital aragonesa para trabajar en una tienda de bricolaje. "El desconfinamiento lo notaré en los controles para entrar a la capital. En vez de tener dos en un trayecto, igual solo tengo uno. En el resto de cosas no nos afecta mucho porque si no podemos ir a Zaragoza... Iremos a los pueblos de alrededor y poco más", sostiene.

Abel Barcelona, vecino de Cuarte. Francisco Jiménez

Por la misma zona,José Antonio Pallarésse encontraba repartiendo paquetes. A él los controles no le afectan porque "al circular con la furgoneta de trabajo" nadie le para. Sin embargo, sí que agradece la relajación en la movilidad para poder salir de la localidad. "Aprovecharemos el fin de semana para ir a nuestro pueblo que es Tauste y visitar a los abuelos. Es lo único que podemos hacer porque no se puede entrar a centros comerciales de la capital aragonesa", sostiene el repartidor.

José Antonio Pallarés, vecino de Cuarte. Francisco Jiménez

Poco afecta la nueva medida a la farmacia que se sitúa en el corazón de Cuarte. "Nos alegramos mucho de que hayan abierto la localidad porque eso significa que están descendiendo los contagios, pero a nosotros en concreto no nos supone una merma a nivel de ventas porque una farmacia y una óptica siguen teniendo clientes sea cual sea la situación", explica el dueñoDionisio Adiego, que lleva con el negocio 42 años. El farmacéutico tiene clientes que no residen en Cuarte, sin embargo, tiene permiso para proporcionar un certificado que permita a sus clientes poder entrar a la localidad a recoger unas gafas o graduarse la vista. Preocupado por la situación de la covid, Adiego solo espera que "la situación en Zaragoza revierta pronto por el bien de la sociedad".

Dionisio Adiego, dueño de la farmacia situada en el centro de Cuarte. Francisco Jiménez

En la misma acera se encuentra el bar Dólar, que sobre las 14.00 de este martes, no contaba ni con un cliente en sus mesas. La dueña, Mar Francisco, se muestra preocupada por la situación y desconoce si será beneficioso el desconfinamiento para que su establecimiento tengan más beneficios. "Un día damos un paso adelante, y al día siguiente un paso atrás. Imagino que algo se notará en la clientela pero si siguen sin poder venir los de Zaragoza, no habrá mucha diferencia", apunta. Francisco culpa de la falta de clientes en la hostelería a la restricción de horarios -especialmente los fines de semana-. Mamen Navarro, una amiga de Mar, pasaba por la zona del bar Dólar este martes al mediodía. Ella hace el trayecto a Zaragoza hasta en cuatro ocasiones al día para trabajar. "Me viene muy bien que levanten las restricciones para mi día a día. Puedo evitar controles y la verdad es que se agradece porque después de todo el día trabajando tener que esperar las filas que se crean...", apunta. Los planes del fin de semana para esta trabajadora social serán salir de Cuarte, "aunque sea al pueblo de al lado", bromea.