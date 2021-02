El Colegio de Médicos entrega la lista de 1.320 sanitarios de la privada en Aragón para vacunar 

El Colegio de Médicos de Zaragoza ha entregado al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón un listado de 1.320 trabajadores de la sanidad privada en la comunidad, la mayoría de ellos, 1.042, en Zaragoza, para que sean vacunados contra la covid-19. Esta información la remite en respuesta a la petición de la Consejería de Sanidad, que solicitó a la institución colegial que fuese la encargada de recopilar la información de los profesionales que trabajan exclusivamente en los consultorios o centros sanitarios privados para incorporarlos en la estrategia de vacunación.

Según informa el Colegio de Médicos de Zaragoza en un comunicado, para recabar el listado, esta institución ha creado un registro que ha servido también para recoger los datos de los colegiados de los Colegios de Huesca y Teruel. La elaboración de esta lista ha permitido recopilar y conocer los nombres de los profesionales del ejercicio privado pendientes de vacunar. En este Registro están incluidos también todos los miembros del personal de dichos centros, sean médicos o no. De Zaragoza se han recogido datos de 1.042 profesionales de la sanidad privada, de Huesca 208 y de Teruel 70.

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza ha lamentado el retraso en la vacunación de estos sanitarios que desempeñan sus labores en el ámbito privado. “Esperamos que ahora que la Consejería dispone de toda esta información no retrase más la vacuna de los sanitarios de la privada y los incorpore cuanto antes dentro de la campaña de vacunación”, ha señalado Concha Ferrer.

En ese sentido, ha explicado que “una cosa es priorizar entre los profesionales sanitarios que están en primera linea frente a la covid-19 y los que no, y otra cosa distinta es hacer una discriminación entre los profesionales de la sanidad pública y privada”. No podemos olvidar, ha insistido Ferrer, que “todos ellos están expuestos al riesgo de contagio ya que el virus no distingue entre pública o privada”.

La actualidad de la covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.