La andadura de este proyecto se inició el pasado mes de septiembre con la esperada vuelta a las aulas. Los primeros días, se dedicaron a conversar sobre lo que los escolares estaban viviendo, del futuro… En definitiva, a expresar emocionalmente lo que estaban sintiendo durante tantos meses. Enseguida, los niños empezaron a hablar de pérdidas de personas cercanas e, incluso, de familiares, de la situación de las familias, de ERTES, ERES, de padres y madres que no trabajan…

Videoconferencia con el alcalde de Zaragoza

En este contexto, arrancó, en el área de Ciencias Sociales, el proyecto: ‘Sos. Tu ciudad te necesita’. Los alumnos se han dado cuenta de que la situación económica no es buena: muchos negocios han cerrado, no hay tanto dinero, no se puede viajar.. Yla idea que surgió para aportar su granito de arena fue que, cuando todo esto termine, estaría muy bien que vinieran más turistas a nuestra ciudad, para poder abrir nuevos negocios, hoteles, teatros, museos... Y decidieron diseñar unos carteles para promocionar su ciudad, Zaragoza. Pero, para ello, debían conocerla muy bien –los barrios, el Ayuntamiento, servicios públicos, las elecciones, aspectos históricos, fiestas y gastronomía...–.

Tras investigar en todos estos aspectos, diseñamos nuestros carteles, acordamos las secciones o grupos –lugares de interés turístico, fiestas, gastronomía, oferta cultural, medios de transporte…–. Y recibimos una grata sorpresa: el alcalde de la capital,Jorge Azcón, se había enterado de nuestro trabajo y, a pesar de estar confinado a causa del coronavirus, quería charlar con nosotros por videoconferencia. Rápidamente, nos pusimos manos a la obra: debíamos explicarle al alcalde nuestro trabajo: consensuamos las ideas, redactamos los textos y elaboramos una serie de preguntas, que el alcalde contestó con mucha amabilidad. Aprovechamos esta sorpresa final para incluirla como noticia en el telediario, que los escolares de 2º de primaria realizaron, como producto final del proyecto, para trabajar la comprensión en el área de Lengua.

Ha sido un trimestre vivido con verdadero entusiasmo, emoción, ganas de aprender, de retomar las relaciones con los compañeros y de trabajo colaborativo, porque, juntos, sumamos.