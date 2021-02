Los afectados en Aragón por nuevos ERTE presentados enero no cobrarán hasta marzo

La presentación de los ERTE este pasado enero ha sido "menor de la prevista". "Esperábamos un mayor repunte, pero han sido poco más de 200 empresas las que finalmente han presentado nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)", manifestó Fernando de Miguel, director provincial del SEPE en Zaragoza. "Confíamos en que esta tendencia a la baja se mantenga, pero dependerá de la evolución de la pandemia y de cómo se vaya recuperando la actividad", dijo.

Sin embargo, reconoció, "los 23 millones en gasto en prestaciones de enero o los 27 millones de diciembre en Zaragoza y provincia nada tienen que ver con los 76 millones de abril o los 105 millones que se llegaron a pagar en mayo del año pasado. "La proyección es que sigamos bajando mes a mes y que en lugar de una nómina anual del SEPE en Aragón superior a los 800 millones en 2020 pueda quedarse este año en los 500 millones, pero es aventurar muchísimo", indicó, porque "no sabemos si el Gobierno pondrá medidas adicionales para frenar el impacto de la pandemia y si la situación mejorará o no en la segunda mitad del año en función de las restricciones que haya y de que pueden abrir o no la mano".

"Irá todo en función de la medidas que tomen", señaló, si bien el sector servicios seguirá a la cabeza al representar el 80% de los preceptores de prestaciones del Servicio Público de Empleo, no solo las que corresponden a ERTE sino las prestaciones ordinarias por paro y otras.

Pese al descenso en enero en el gasto público que suponen estas prestaciones, lo que no ha cambiado son los retrasos a la hora de cobrarlas. "Estamos pagando ahora lo que corresponde a los ERTE de diciembre. Las empresas nos lo comunican en enero a mes vencido. En base a los datos que nos pasan, lo calculamos, pero ya se paga en febrero", explicó, lo que supone "cierta dilación". Así, los trabajadores que están afectados por ERTE presentados en enero no cobrarán hasta marzo, añadió.

"Estamos pagando ahora lo que corresponde a los ERTE de diciembre. Las empresas nos lo comunican en enero a mes vencido"

Y lo que ocurre en algunos casos es que "las empresas no nos comunican que han retomado el ERTE o lo comunican tarde y eso causa retrasos adicionales", explicó Fernando de Miguel, que pidió " un poco de comprensión porque estamos multiplicando por tres los expedientes que tramitábamos antes de la pandemia. "Se trata de una situación excepcional que por haberse convertido en rutina no implica que la carga de trabajo no siga siendo tremenda", dijo. Algo que, según el director provincial del SEPE, explica que el atasco de los expedientes no acabe de despejarse y para evidenciarlo, recordó, que sin en enero de 2020, antes de la covid-19, "aprobamos 12.500 prestaciones, ahora, en enero de 2021, estamos en 37.800, lo que supone el triple".

Las citas para solicitar el paro se demoran ya a abril

El director provincial del SEPE volvió a pedir que todo el que pueda solicitar por internet la prestación ordinaria por desempleo lo haga porque las citas presenciales se están dando ahora ya para abril. "Hemos tenido que dedicar a mucha gente de las oficinas a tramitar los ERTE y si a eso le sumamos las limitaciones de aforo, sobre todo en las oficinas de Zaragoza capital, hace que se tenga que esperar bastante".

Habría que mejorarlo, admitió, «pero con las limitaciones actuales y el volumen de trabajo va a ser difícil». En este sentido, se refirió a la necesidad de automatizar mucho más los procesos, con programas informáticos más avanzados, y poder descargar al personal, al que Fernando de Miguel agradeció no haberse cogido aún vacaciones correspondientes a 2020 para dar salida a más trabajo.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.