Alivio en Tarazona y alrededores por el fin del confinamiento perimetral de la ciudad

La ciudad de Tarazona ha salido del confinamiento perimetral desde la medianoche pasada. Así lo publicó ayer el Boletín Oficial de Aragón, modificando el decreto que entró en vigor el pasado 15 de enero y, según consta en el documento, porque "la evolución de la situación epidemiológica muestra una tendencia a la disminución de la afectación en el municipio donde parece que se ha superado el cuarto pico y las incidencias diarias han bajado apreciablemente en los últimos días". Según datos del Salud, la ciudad marcó el 3 de febrero una tasa de incidencia acumulada de 170,9 casos por 100.000 habitantes.

En declaraciones a este diario, el alcalde, Luis José Arrechea, explicaba que el miércoles había mantenido una conversación con la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en la que coincidieron en que todos los indicadores apuntaban "en la buena dirección". En este sentido, el primer edil recordaba que "salvo un pico" que tuvieron, "no han sido unas cifras descabelladas". Por su parte la concejal de Sanidad, Eva Calvo, a través de un comunicado, apuntaba que "agradecemos la colaboración ciudadana, porque gracias a ellos hemos superado momentos duros".

Asimismo, desde el Consistorio turiasonense subrayan que se trata de una decisión que no solo afecta a la propia ciudad sino también a los municipios de su entorno. "Somos un punto que da servicios no esenciales, pero sí necesarios a los pueblos de alrededor y eso ha impedido que mucha gente haya podido hacer una vida normal, porque además al estar en vigor el confinamiento de la comunidad autónoma tampoco han podido ir a Tudela, por ejemplo", explicaba Arrechea.

Desde la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, Lucía Aguerri reconocía que "es un alivio y un soplo de aire fresco, porque estábamos esperando al día 15 de febrero y ya no esperábamos un cambio antes". A su vez, especificaba que "es una felicidad, porque la ciudad se nutre de la comarca y viceversa y si ya era un palo que no pudieran venir de fuera de la comarca, esta situación era nefasta".

A este respecto Arrechea recordaba que "pedí el confinamiento no de la ciudad sino de la comarca porque era lo más lógico y como algo beneficioso para todos". Así, Aguerri concreta que "hasta ahora, por ejemplo, a familiares míos que viven en San Martín, les hacían irse a Borja". Tanto Arrechea como Aguerri hicieron hincapié en el "comportamiento ejemplar de los turiasonenses para hacer que el número de contagios se reduzca".

En este punto, el alcalde turiasonense recordaba que "hubo cierta preocupación en la ciudadanía, pero hemos visto como todo ha salido bien, a pesar de que siempre hay alguien que no cumple". De hecho, la Policía Local de la ciudad tuvo que intervenir el pasado sábado en una fiesta ilegal en una vivienda de la ciudad, que se saldó con 25 denuncias y en la que participaban 12 adultos y 4 niños de diferentes unidades familiares no convivientes.

Resignación en Calatayud

En el caso de Calatayud, sigue por encima de los 450 casos por cada 100.000 habitantes, lo que hace que las medidas que restringen el consumo a exteriores y obligan al cierre de gimnasios durante todo el día y de establecimientos no esenciales a las 18.00 sigan en vigor al menos hasta el 15 de febrero. "A excepción del día que salió el brote en una de las residencias, vemos que las cifras llevan una tendencia a la baja, pero habrá que esperar a la semana que viene", asumía el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda.

"La salud es lo primero, pero esto para nosotros es una losa enorme. Por las tardes, directamente no abrimos, porque la gente viene a partir de las 6 y antes no sirve para nada", explicaba Celia Díaz, responsable de la tienda de Juguettos. Asimismo, reconocía que "nuestros propios trabajadores han pedido una reducción de horas, porque es lo más beneficioso para todos". Para Elisa Joven, de Zapatitos en el Desván, su planteamiento ha ido por otra vertiente: "Es necesario por la pandemia y es lo mejor para todos. Por otra parte, nos está haciendo polvo. He decidido abrir a las 4, pero está todo muy parado".