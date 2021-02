Primera condena en Aragón a la dirección de un sindicado por vulnerar la libertad sindical

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ratificado el fallo dictado por el juzgado de lo social número 3 de Zaragoza que condenaba a las federaciones de Aragón y estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. por vulnerar la libertad sindical de una de sus delegadas. El fallo señala "la existencia de lesión de derecho de libertad fundamental de libertad sindical de la demandante y la nulidad radical de la conducta de las federaciones demandadas", a las que además condena al pago de 6.000 euros a la demandante por daños y perjuicios.

Se convierte así en la primera condena en Aragón a la dirección de un sindicato por esta causa, de la que, según la abogada de la demandante, "no existe precedentes judiciales en la Comunidad". Pero podría no ser la única, ya que está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo otra sentencia de estas características interpuesta por otro de sus delegados de la misma federación, que ya ganó la demanda en los juzgados zaragozanos.

Los hechos "probados ampliamente", como recoge la sentencia que ya es firme porque no se interpuso recurso al Alto Tribunal, se remontan a 2018, cuando María Jesús Tajahuerce, que entonces formaba parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Sanidad en CC. OO. Aragón y en el Comité del sindicato, mostró discrepancias con diversas actuaciones de la dirección. La respuesta de la federación fue la apertura de un expediente disciplinario y la aplicación de unas medidas cautelares que suponían la suspensión como miembro de la comisión ejecutiva de la federación de Sanidad, así como la prohibición total de acceso a las instalaciones de cualquier sede de CC. OO. en España.

Medidas "excesivas"

"Fueron unas medidas absolutamente excesivas, que, en nuestra opinión, no deberían estar ni en el reglamento porque casi se pueden comparar con una orden de alejamiento", señala la letrada. Y recuerda que la demandante, a pesar de continuar afiliada (causó baja en 2019) y seguir pagando sus cuotas, no pudo acceder a los servicios jurídicos del sindicato, ni se le permitió acceder a su ordenador a pesar de que continuaba representando al sindicato en el comité de empresa de la clínica en la que trabaja. No pudo tampoco acceder al servicio de Salud Laboral tras precisar de asistencia hospitalaria y médica por crisis de ansiedad "moderada-grave", señala la representante legal, que ha interpuesto una demanda de ejecución para que el sindicato hago efectivo el pago de la indemnización económica.

Tras conocerse la sentencia, dirigentes y afiliados de CC. OO. han solicitado a Unai Sordo, "quién conoce perfectamente estos hechos" -señalan-, que proceda de inmediato a tomar las medidas disciplinarias correspondientes. "Es incompatible normativa y éticamente, estar condenado por vulnerar la libertad sindical y pertenecer a la dirección de un sindicato como CC. OO.", destacan estos sindicalistas, que explican que ya se ha dado traslado formalmente de la sentencia a los órganos de dirección del sindicato para que apliquen las medidas dispuestas en el régimen disciplinario.

Así lo piensa también la afectada. María Jesús Tajahuerce, enfermera y sindicalista (ahora en OSTA), que considera que fue sometida "a medidas impropias de un sindicato en un Estado de Derecho". Con la sentencia, ya firme, en la mano, Tajahuerce deja claro que está a favor del sindicalismo. "De hecho lo sigo practicando", recuerda, pero matiza que "no es entendible que las personas que vulneran la libertad sindical estén dirigiendo un sindicato como# CC. OO.". Por eso incluso lanza una pregunta al máximo responsable nacional del sindicato, Unai Sordo. "¿Es posible ser dirigente de Comisiones Obreras e incluso pertenecer al sindicato estando condenado por vulnerar la libertad sindical?". Una respuesta que Tajahuerce espera que desvele hoy Sordo en el acto virtual en el que presentará su libro en Zaragoza y que contará con la participación del secretario general de la central en Aragón, Manuel Pina.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.