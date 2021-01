El 70,6% de los aragoneses considera que la vacuna contra la covid-19 debería ser obligatoria

Siete de cada diez aragoneses consideran que la vacuna contra la covid-19 debería ser obligatoria. Y su mensaje es rotundo, tras la polémica que se ha originado en las últimas semanas al conocerse que trabajadores de las residencias (unos 2.300) no se quieren vacunar, aunque la Administración es partidaria de que estén inmunizados. Hasta el 82,3% exige que sea obligatoria para personas de riesgo; el 81,5%, en las residencias; el 82,4%, en los sanitarios y un 80,9%, para los mayores de 65. Una encuesta de A+M para HERALDO revela, además, que un 75,4% apoya que exista un pasaporte de vacunas para poder viajar. En la Comunidad ya son un 72% los que piensan vacunarse «inmediatamente» y solo un 17,3% prefiere esperar a ver los efectos de la vacuna. El rechazo era mayor en diciembre, cuando llegaron las primeras dosis.

Actualmente, entre el 7,2% de aragoneses que no piensan vacunarse, el principal motivo (55,7%) es que consideran que «no está probada la inmunidad», seguido de que el proceso de investigación y prueba de la nueva vacuna «ha ido demasiado rápido» (18,9%) o que no se fían de las instituciones (7,4%). Entre las respuestas hay un grupo que declara abiertamente que se niega a vacunarse (3,8%) y otro menor que recela de la vacuna por las consecuencias en personas alérgicas o embarazadas (1,7%). Un porcentaje mayor (11%) no sabe o no contesta.

Loading...

En cuanto al proceso de vacunación, un 89,7% de las personas encuestadas lo considera «muy lento» o «lento».

La información respecto a la vacuna preocupa a la mayoría. El 79,3% asegura que se ha informado últimamente sobre los avances que se han ido dando y el 68,1% califica de «insuficiente o muy insuficiente» la que ha facilitado la Administración. Pese a ello, el 58% responde que tiene claro el funcionamiento de una vacuna y el 16,7% tiene alguna idea. Además, el 47,4% afirma saber cuándo le toca vacunarse, junto al 32,8% que tiene alguna idea y empatan quienes dicen conocer el procedimiento para vacunarse y los que no, con un 39% cada uno.

Los encuestados se muestran optimistas en cuanto a la eficacia de la vacuna. Así, un 65,8% está «totalmente» convencido de que funcionará y un 20,3% tiene sus dudas. Un 44% sigue manteniendo la esperanza en poder volver a la normalidad anterior a la pandemia una vez se haya vacunado. Sin embargo, un 37,6% entiende que «de momento, no» o «definitivamente, no» será posible. Entre los entrevistados hay un 18,2% que confiesa no saber si podrá recuperar su vida normal.

Ficha técnica

Ámbito: Aragón.

Universo: Residentes de 18 y más.

Muestra: 900 unidades.

Método: Entrevista telefónica/'online'.

Muestreo: Aleatorio simple para el elem. muestral con cuotas de sexo - edad.

Nivel de confianza: 95,5% siendo P=Q=0,5.

Margen de error: +/- 3,33 %.

Fecha: Del 20 al 22 de enero de 2021.

Realización: A + M.

