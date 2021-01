Maru Díaz: "La universidad, como la sanidad, tendría que ser gratuita a largo plazo"

Llegó la pandemia y todos empezamos a mirar a la ciencia. ¿Cómo ha influido la covid en la asignación de fondos en su consejería?

Se incrementaron más y se dejó sin tocar lo que ya se había implementado, que era un 25% más.

El Pacto por la Ciencia figuraba entre sus prioridades. ¿Está afectado la pandemia a su aplicación?

Nos está permitiendo que la ciudadanía entienda la importancia de invertir en ciencia. Este año y el que viene van a ser estratégicos para la ciencia gracias a los fondos europeos.

¿Qué proyectos prepara para poder optar a las ayudas europeas?

En la parte de los React-EU están todas partidas planteadas y presupuestadas. Hay un programa de posdoctorados industriales por un millón de euros; un proyecto de movilidad para que nuestros jóvenes predoctorales puedan salir al extranjero a investigar; inversión en infraestructuras...

¿Algún proyecto merece una atención especial?

Estamos intentando competir con un proyecto para la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) 2021-2023, para convertir Aragón en una agencia de investigación al nivel de las que tienen Cataluña y el País Vasco. Creo que podría ser una oportunidad para hacer nodos de investigación por todo el territorio con gente brillante que, además, ha estado a primer nivel de la pandemia compitiendo en proyectos internacionales, desarrollando vacunas.

Una de las claves está en retener y atraer talento de fuera. ¿Cómo piensa hacerlo?

Araid es la mejor herramienta para captar talento. Pero también necesitamos que los universitarios que producimos no se vayan.

La Universidad pública plantea un espacio abierto a la ciudadanía sobre hábitos saludables. ¿Tiene el apoyo de su consejería?

Es uno de los proyectos que hemos acordado para los fondos europeos. Supone intentar convertir la universidad en un foco de sostenibilidad y de vida sana que sirva como ejemplo, y hacerlo no solo en el Campus Río Ebro sino también en el de la plaza San Francisco.

También requiere la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza para la cesión de terrenos.

No creo que hubiera problemas para que sea una zona saludable y apetecible a nivel deportivo.

¿Qué papel jugaría la DGA?

Si sale adelante, tendríamos que incluir fondos para las infraestructuras que se pudieran crear. Hasta ahora ha habido varios presupuestos encima de la mesa, uno más conservador de 3 millones de forma compartida y varios años, y la propuesta que se ha presentado, que es mucho más ambiciosa.

¿Hay avances en la negociación con la universidad del nuevo contrato programa?

Estamos sentando las bases de los criterios para poner en marcha una financiación expansiva. La universidad está bien financiada pero necesita fondos para poder ser más competitiva. Esperamos tenerlo cerrado en verano.

¿Incluirá también las obras a realizar?

Nos gustaría volver a recuperar un gran fondo para infraestructuras y una priorización de cuáles son las obras que hay que ejecutar.

El rector José Antonio Mayoral cita, entre ellas, la reforma de la Facultad de Medicina.

Para mí es una de las que hay que priorizar. Tenemos también el edificio de investigación que está sin hacer y actuaciones en los colegios mayores.

Quiere reformar el sistema de concesión de becas autonómicas. ¿En qué sentido?

Este año tenemos más presupuesto para becas, pretendemos introducir fórmulas nuevas como las becas-salario y revisar las que ya tenemos. Queremos aumentar la cuantía de las becas de movilidad en 200.000 euros (hasta un millón), porque estimamos que para la gente del medio rural que viene a Zaragoza es muy caro. En las Erasmus planteamos ajustar las cuantías al lugar al que se va.

¿Cuántas becas-salario concederán y cómo van a funcionar?

Entre 40 y 60 para alumnos de primero, y se irán consolidando. Serán de 900 euros al mes durante los diez meses de curso.

¿Está satisfecha sobre cómo está funcionando la universidad en tiempos de covid?

Creo que ha estado a la altura de las circunstancias en dos sentidos: por dar el saldo a la digitalización y porque los grupos de investigación se han puesto a trabajar al servicio de la parte sanitaria.

¿Deben cobrarse las tasas íntegras cuando la enseñanza es semipresencial?

Las clases se producen. Otro debate es si deberíamos pagar tasas o no.

Y usted, como consejera de Ciencia y Universidad, ¿qué considera?

Defiendo que a largo plazo la universidad tendría que ser un servicio gratuito como la sanidad o la educación. Mientras tanto hay que ir bajando las tasas y aumentar el paquete de becas.

¿En cuánto fija el largo plazo?

Hay que ver cuánto dura esta pandemia, pero debemos seguir poniéndonos en 2030. El porcentaje que pagan los alumnos es muy pequeño, el 15%. La Administración paga mucho a la universidad.

¿Son seguros los exámenes presenciales?

En la universidad los brotes han sido en colegios mayores o en ambientes de ocio fuera de las aulas. Por lo tanto las aulas son seguras. Aún así se ha dejado la posibilidad de que algunos profesores, de manera voluntaria, traspasen sus exámenes a la forma telemática.

¿Será posible retomar este curso la presencialidad total como se hará en colegios e institutos?

En la universidad estamos entre adultos y se ha demostrado que no es tan difícil seguir la clase de manera ‘on line’. Hay que priorizar que la presencialidad sea para la parte más práctica y el resto, esperar a ver cómo evoluciona la situación sanitaria.

La Almunia incorporará Ingeniería de Datos. ¿Buscan aprovechar la llegada de Amazon?

Efectivamente. En nuestra Comunidad va a haber un potencial en las carreras TIC. Va a ser un grado pionero en España, será dual.

A Mayoral le gustaría constituir una mesa entre la DGA y los dos campus para hablar de futuras titulaciones.

Yo siempre he defendido la no duplicidad. No se puede consentir que en una Comunidad tan pequeña como la nuestra nos quitemos alumnos entre nosotros. Si se puede afrontar ese debate sin pisarnos unos a otros sería mejor. Estamos en un momento en el que se puede propiciar ese diálogo.

¿A qué titulaciones se refiere?

Como la potestad de proponer titulaciones depende de la universidad, no me corresponde a mí decirlas.

¿Su oposición a que se impartiera Psicología en la San Jorge ha entorpecido su relación con la universidad privada?

La relación es fluida. Nunca hemos ocultado nuestra vocación y lo que entendíamos que tenía que haber sido. No fue legalmente. Ahí acabó el debate, pasamos pantalla y estamos en otro momento.

¿Qué planes tiene para relanzar el campus en Huesca?

Entendemos que optar siempre por volver a poner Medicina no es convertir Huesca en un campus tractor por tener algo estratégico. Vamos a buscar los ejes que hacen de Huesca un eje atractivo.

¿Y en Teruel?

Allí sí ha habido en dos años un plan de especialización y está funcionando. Ahora nos toca hacer lo mismo en Huesca.

También está en su mano la expansión de la banda ancha. ¿Cómo se plantea hacerlo?

La pandemia ha explicitado todavía más las costuras de un sistema de despliegue que no funciona. Hemos trasladado al ministerio que, en colaboración con las diputaciones, tenemos en torno a 20 millones este año y 20 millones extra para invertir. Lo que necesitamos es que nos habilite los mecanismos para poder hacerlo y lograrlo en 2023.