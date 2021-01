El hospital de Teruel suspende la actividad quirúrgica para garantizar ucis y personal

La pandemia del coronavirus sigue avanzando en Aragón, que este viernes notificó 707 nuevos contagios -495 en Zaragoza, 51 en Huesca y 144 en Teruel-, lo que eleva la cifra de infectados desde marzo a 98.118. Un elevado balance de contagios que se refleja en los hospitales de la Comunidad, que han tenido que reactivar sus planes de contingencia para concentrar los casos de este virus y reservar camas por si la presión asistencial sigue aumentando. El Hospital Obispo Polanco de Teruel suspendió este viernes las intervenciones quirúrgicas programadas, salvo las «inaplazables», para disponer de espacios añadidos y de personal sanitario que pueda atender la presión creciente por el alto número de enfermos de covid-19, como indicó la gerente del sector sanitario de Teruel, Perla Borao.

El número de pacientes afectados por la pandemia ingresados en las dos plantas del hospital Obispo Polanco acondicionadas para este tipo de enfermos -la tercera y la mitad de la cuarta- se elevó a 52, a los que hay que sumar otros seis en la unidad de cuidados intensivos (uci), que con ocho plazas solo dispone de un puesto libre, ya que atiende también a otra persona con otra patología distinta al virus.

Ante la creciente demanda de habitaciones para contagiados por la covid-19, en este centro turolense se ha tenido que acondicionar la mitad de la cuarta planta que estaba dedicada a otros servicios. Borao explicó que también se ha previsto la posibilidad de utilizar cinco camas de cuidados intensivos en el espacio dedicado normalmente a la Cirugía Mayor Ambulatoria. Ante la escasez de la plantilla de cuidados intensivos, con un médico de baja por la covid, la ampliación será atendida por los anestesistas y el personal liberado con la paralización de la cirugía.

La gerente del sector sanitario de Teruel explicó que también el hospital San José, en la capital turolense, utilizado como zona de expansión para pacientes covid, «se está llenando». Perla Borao recordó que, además de la llegada de contagiados por la pandemia, siguen ingresando pacientes de otras dolencias hasta sumar el pasado jueves 18 hospitalizaciones. Borao reconoció que la situación está llevando al «agotamiento» de los espacios y también del personal sanitario, que lleva soportando una intensa carga de trabajo por la pandemia desde primavera. Dos zonas básicas de salud turolenses -Teruel Ensanche y Alcañiz- registraron ayer la cifra más alta de contagios, con 32 y 20 casos respectivamente.

Sistema sanitario comprometido

La evolución de la cuarta ola está comprometiendo el sistema sanitario aragonés. El Servet anunció esta semana que mantenía abiertos once quirófanos más dos de urgencias además del reservado a covid, de los 24 del bloque quirúrgico. Ha aumentado toda la programación de cirugía sin ingreso y continúa la actividad autoconcertada de tardes que no requiera ingreso, así como los cinco quirófanos del Materno Infantil. Los hospitales evalúan a diario el impacto de la pandemia a nivel asistencial para ir adoptando sus recursos. Según los datos del Portal de Transparencia actualizados ayer, hay 649 personas hospitalizadas en planta en todo Aragón y 87 en las unidades de cuidados intensivos, dos más en 24 horas. A diferencia de lo que ocurrió en la primera oleada de la pandemia, ahora los hospitales atienden también a un elevado número de pacientes por patologías distintas a la covid. De las 4.212 camas totales, más de la mitad, 2.217, están ocupadas por enfermos no covid. En el caso de las ucis con respirador, de las 217 plazas disponibles, hay 77 con pacientes de otras patologías distintas al coronavirus, dejando así libres 53 puestos de este tipo.

Los 707 nuevos contagios notificados ayer corresponden a los resultados de 4.952 pruebas diagnósticas -3.564 PCR y 1.388 test de antígenos-, con una positividad del 14,28%. Aragón aún no ha confirmado ningún caso provocado por la cepa británica, tal y como declaró ayer el presidente de Aragón, Javier Lambán, en su visita a la industria farmacéutica Becton Dickinson en Fraga y además, dijo, al no disponer de medios para verificarlo, el Departamento de Sanidad ha remitido algunas muestras a Madrid. Entre los datos positivos que reflejan las estadísticas que se actualizan a diario está el número de altas epidemiológicas que, según se notificó, fueron 746.