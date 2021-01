La hostelería en Aragón ha perdido 160 millones en 2020 y pide a Lambán que deje de estar "a la cola" de las ayudas al sector

Unos datos "catastróficos" son los que presenta el balance de la hostelería en Aragón en 2020. Así los ha calificado Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, al presentar el primer estudio sobre el impacto que la covid-19 ha tenido en el sector en Aragón y que ha cuantificado en unas pérdidas de 60 millones de beneficio que se han dejado de percibir más otros 100 millones por estos gastos fijos que han tenido que pagar sin ingresar nada y que dan una suma total de 160 millones.

"La facturación ha caído el 50% de los 2.200 millones de 2019 a solo 1.100 millones el pasado año en Aragón siendo el subsector de los alojamientos más castigado que el de bebidas y comidas y Zaragoza la más perjudicada en términos absolutos mientras que Huesca ha tenido el mayor impacto negativo en términos relativos", dijo, y "por comarcas las cuatro pirenaicas, junto con Somontano y Cinca Medio las más afectadas y las menos la de La Litera, por inversiones en mataderos; Valdejalon gracias al proyecto de Bon Área, y Sierra de Albarracín".

La previsión, según este catedrático, es que durante este 2021 se mantengan esas pérdidas de más del 50% en cifra de negocio y que el sector siga padeciendo "axfisia económica, quebranto patrimonial e a las empresas y abandono de la actividad" si no se remedia, advirtió, con "medidas que puedan ayudar a compensar esos 160 millones que han perdido". Esa es la cifra, precisó, "que podría servir de oxígeno al sector".

El experto se refirió a la pérdida de empleo a consecuencia de la pandemia en el sector que emplea en Aragón a unas 40.000 personas. "La pérdida de empleo en el segundo trimestre, el peor, fue del 67% de promedio de los ocupados en la hostelería en Aragón. El 76% de promedio correspondió a Huesca; el 44,38% s Teruel y el 35.09% en Zaragoza".

En un análisis muy exhaustivo de la afección, comarca por comarca, Sanso insistió en que "no hay datos semejantes" en la estadística de este sector, cuya viabilidad está amenazada y que ya perdió en Aragón en el segundo trimestre de 2020 26.514 empleos; 12.000 en el tercero; y 16.000 en el cuarto. El catedrático puso también el acento en lo que son los hoteles ya que muchos no han podido todavía abrir y donde la caída de la facturación llega a ser del 74,4% en Huesca, seguida de una afección algo menor en Teruel y Zaragoza.

"Este estudio", destacó, presenta una distribución desigual según las comarcas y está pensando no para hablar de un "perjuicio abstracto sino que tiene su ubicación geográfica concreta con sitios más axifisiados que otros" dentro de un sector tremendamente castigado.

Por la parte del sector intervinieron Antonio Presencio, presidente de la Comisión de Turismo de Cámara Zaragoza y de la Asociación de Hoteles de Zaragoza, para agradecer este estudio que pone cifras al impacto que ha tenido la pandemia en el sector hostelero en Aragón. "Cinco de cada diez hoteles están cerrados, ni tienen pensado abrir ni van a poder abrir", dijo, y "los empleos pedidos van desde los 812 hasta los 1.700 del segundo trimestre ya que la caída en la demanda ha sido del 90%". Si no se actúa y se toman medidas para rebajar este impacto, ha advertido, "Zaragoza podría perder su liderazgo en organización de congresos y eventos empresariales y de ocio". Asimismo ha querido dejar constancia de que "estamos ingresando un euro de cada diez y el precio de la habitación está en 15 euros mientras que en la crisis anterior se quedó en 25 euros" y de que "si no se recupera el sector alojativo tampoco lo hará el resto de la hostelería".

Por su parte, Luis Vaquer, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (Cehat) criticó que con unas pérdidas directas en Aragón de 160 millones en 2020, todas las ayudas recibidas hayan sido de 1.000 euros lineales por establecimiento y solo de 5 millones en apoyo directo y otros 5 en avales. "Este estudio pone de manifesto", ha destacado, "el destrozo irreversible a un sector con un impacto, generado por la pandemia, nunca visto en tiempos de paz". En este sentido, ha dicho, "el Gobierno no está a la altura ni el nacional ni el regional porque no es inteligente dejar caer un sector estratégico en sus horas más negras". Además, ha recordado que para 2021, en los presupuestos de Aragón, más allá de un cambio de nombre en las partidas, no hay contemplada ninguna ayuda. Por eso, les ha pedido que hagan un "esfuerzo mucho mayor" para que Aragón "no siga a la cola de las ayudas en toda España" y dote de más fondos a la hostelería para que pueda salvarse.