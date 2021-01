Adrián Calves: "Se podría potenciar la investigación en los primeros cursos de los grados"

Como alumno del IES Lucas Mallada de Huesca ha recibido el primer premio del XXXII Certamen Jóvenes Investigadores en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, con su trabajo ‘Análisis del sector de plataformas de vídeo bajo demanda (VOD) en USA. El caso de Disney+’, coordinado por el profesor Eduardo Marsó. Además del galardón y 4.000 euros, este reconocimiento comporta que representará a España en el encuentro de debate científico International Swiss Talent Forum 2021, que será en Suiza.

El estudio con el que ha ganado el premio, ¿qué concluye?

Que Disney+ iba a tener éxito en el sector de las plataformas de vídeo ‘on demand’ (VOD). Destaqué que el modelo de negocio de la compañía no se basa en obtener suscripciones de este tipo sino en los parques temáticos y las licencias de uso de sus productos. Disney+ iba a servir para tener más beneficios indirectos, al crear y mantener nuevos fans, que directos de las suscripciones.

¿Y qué aporta de nuevo?

Propuestas como la de renovar la cartera de productos y buscar la ‘triple bottom line (triple cuenta de resultados)’, que es la sostenibilidad total, porque es un sector muy contaminante. Por cada media hora de emisión de un programa se generan 1,6 kg de dióxido de carbono. Y este efecto en el medio ambiente les puede pasar factura, aparte de que no hay que contaminar.

Un premio de 4.000 euros. ¿Ya sabe a qué va a destinarlo?

No. No esperaba que fuera tanto. Igual para el Erasmus o el máster, que son caros.

¿Cuándo será el debate en Suiza? ¿Irá sobre este tema?

Del 7 al 10 de julio. El tema será la privacidad. Antes, estaremos con expertos que nos instruirán para que, por equipos de siete (de distintos países), alcancemos un acuerdo, creemos una solución y la llevemos al debate final.

Es el único representante de España. ¿No le da algo de vértigo?

Ahora no, igual según se acerque la fecha... Aunque por la pandemia no sabemos cómo se hará.

Defendió el proyecto a distancia. ¿Mejor para los nervios?

Creo que sí, que habría tenido más nervios si hubiera sido presencial porque estaba solo en mi casa, hablando al ordenador, que es más fácil que si te miran todos.

¿Cree que la pandemia ha cambiado a los jóvenes?

Creo que sí, sobre todo por el hecho de no poder salir. Tengo amigos que tienen las clases ‘on line’, prácticamente no salen de casa para nada y están deprimidos. Yo no lo he notado tanto porque sigo yendo a clases y eso permite que te dé el aire y te despejes.

¿Qué cualidades hay que tener para investigar?

Curiosidad, perseverancia y mucho interés por el tema, porque si eliges uno que no te gusta no vas a dedicar el tiempo que necesitas ni lo vas a disfrutar.

Ha elegido Biotecnología. ¿Cree que podrá desarrollar su afán investigador en esta área?

También he hecho investigación en química y biología. Me gusta y me divierte estar en el laboratorio. Dedicar tu carrera a la investigación es hoy muy difícil. No obstante espero poder hacerlo.

¿Sería más fácil investigar en el extranjero?

Sí, por lo que comentan algunos profesores. Si quieres investigar en España, primero te tienes que ir unos años fuera y cuando tengas más experiencia volver. Creo que es más fácil en otros países.

El reelegido rector de la Universidad de Zaragoza ha dicho que dará un millón de euros para la investigación. ¿Se podría fomentar de otra manera?

Creo que falta promover la investigación en los primeros cursos de los grados. He hecho algo en el bachillerato, obviamente no a un gran nivel, pero llego a la universidad y no puedo hasta que no esté en cuarto. He intentado buscar alguna opción pero no hay. Creo que se podría intentar potenciar algunas actividades que promuevan la investigación en los cursos iniciales.