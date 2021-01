Faci propone abrir por la tarde los centros con más dificultades para aplicar la presencialidad en las aulas

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha manifestado que son más los centros que han recuperado el cien por cien de la presencialidad en las aulas después de Navidad que los que tienen "dificultades" y para estos últimos ha manifestado "que se pueden planificar clases en horario de tarde" y "pondremos los recursos necesarios, si ésta es la solución".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha firmado un convenio para mejorar la detección del alumnado con altas capacidades. Faci ha añadido que algunos centros no podrían aplicar el horario de tarde por tener alumnos que utilizan el transporte escolar, pero, en todo caso, ha esgrimido que con "prudencia, serenidad y tiempo" habrá que encontrar "soluciones" para lograr esa presencialidad, "con la que todos estamos de acuerdo".

Según ha dicho, "nadie puede quejarse de la presencialidad porque siempre hemos dicho, los profesores los primeros, que es lo mejor", ha expuesto el consejero, que ha contado que se está dando "apoyo" desde las direcciones provinciales de Educación y la inspección a aquellos centros que tienen dificultades para aplicarla garantizando la seguridad frente a la covid-19.

El Gobierno de Aragón ha dado de plazo hasta el próximo 8 de febrero para que regresen a las aulas los alumnos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de primero de Bachillerato, que son los únicos grupos que todavía aplican la semipresencialidad para evitar contagios de coronavirus SARS-CoV-2.

Faci ha remarcado que lo importante "no es llegar cuanto antes, sino llegar y no tener que volverte atrás" y ha considerado que el plazo, desde el 7 de enero al 8 febrero, es "extenso" para adaptar los planes de contingencia y la organización de los centros al cien por cien de presencialidad, de forma "que no se sientan presionados".

Ha añadido que algunos recuperaron la presencialidad desde el primer día de la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad. "La mayoría de los centros no han tenido dificultades" y "hay bastantes que la han implantado" ya. "Lo importante es recuperarla con todas las garantías", ha apuntado.

A su entender, "siempre se pueden resolver todas las dificultades; la palabra imposible no está escrita en el sistema educativo y muestra de ello es que se mantuvo la actividad lectiva, aunque se cerraron los colegios" a causa del confinamiento domiciliario a que obligó la pandemia.

400 contrataciones a principios de curso

Faci ha indicado que se realizaron 400 contrataciones de docentes a principio de curso y "todos los días" se siguen realizando "por circunstancias diversas", y, especialmente, "para sustituciones, tal y como preveíamos" por las bajas causadas por la COVID-19 o los profesores que deben confinarse con el objetivo "de que no se paralice la actividad educativa por este motivo".

Por otra parte, el consejero ha achacado el incremento del número de aulas cerradas por la covid-19 después de Navidad al "repunte" de contagios en el conjunto de la sociedad, que llegan también "a la edad escolar", si bien "seguimos constatando que éstos no se producen en el centro educativo, sino fuera" ya que en esta ocasión han tenido lugar "cuando no había actividad educativa, durante la vacaciones de Navidad". Faci ha recordado que en Infantil se cierran las aulas y en Primaria se confina a los contactos estrechos y se hacen pruebas diagnósticas PCR.

Cuándo se recuperarán las clases suspendidas por Filomena

En otro orden de cosas, el consejero ha manifestado que el Departamento está elaborando el informe que elevará al Consejo Escolar para decidir cuándo se recuperan los dos días que se suspendieron las clases a causa de la borrasca 'Filomena'.