Pandemia, invierno nuclear y apocalipsis 'zombi'

No tienen base científica alguna, pero sí da para muchas carcajadas. Para los creadores de memes y de tuits ingeniosos, lo cierto es que se está quedando un inicio de año de lo más entretenido. A todas las penurias derivadas de la lucha contra la pandemia, se sumó hace unos días la gran nevada de Filomena que causó estragos, sobre todo, en Madrid. Los tuiteros de la capital no han dejado de colgar fotografías de calles cubiertas de blanco y, en algunos casos, con montajes de los jinetes de la Apocalipsis abriéndose camino por la Gran Vía o el parque del Retiro.

El caso es que hay quienes buscan ahondar en teorías conspiranoicas y agoreras y aseguran que, si 2020 fue un año fatídico dado que nunca nadie creyó vivir en carne propia un confinamiento ni un toque de queda, 2021 tampoco está siendo mejor porque se han vivido sucesos tan estrambóticos como el reciente asalto al Capitolio de los Estados Unidos. A esta inusual estampa hay que sumar la explosión de Madrid del miércoles o el incendio en la fábrica de vacunas que da servicio a AstraZeneca y Oxford.

Una gran bola de fuego anoche sobre Madrid. Se extinguió a una altitud de 21 km sobre la vertical de Puente de Vallecas.

Nos falta la invasión zombi y ya estaría el kit completo.https://t.co/ohnylFlS8m — Miss Bennet (@Miss_Bennet7) January 21, 2021

Si durante el confinamiento el chiste fue presentar un calendario de diciembre con mil y una citas pospuestas (se celebraba el Pilar y la Feria de Abril justo antes de Nochebuena), ahora el ingenio pasa por ver quién es el más catastrofista y cómo se confecciona una agenda para todos los desastres que puede aguardar 2021. En marzo habría una invasión zombi, en julio chocaría un asteriode contra la Tierra y para septiembre aguarda el desembarco de los extraterrestres.

Los extraterrestres preocupados porque les toca actuar en marzo y este año hay mucho nivel. pic.twitter.com/sDaoLTGM2Y — No, gracias (@NoFumoTabaco) January 12, 2021

Esta semana internet se ha llenado también de estampas de un episodio de ‘Los Simpson’ -siempre tan augures ellos- en el que Homer se queda dormido y en sus sueños se desata el apocalipsis justo el 20 de enero de 2021, según aparece rotulado en pantalla. Y como ‘freaks’ hay para todos los gustos, intensos tuiteros también ven similitudes entre el broche de pájaro que llevaba Lady Gaga en la toma de posesión de Biden con el logo de ‘Los juegos del hambre’ o quienes han hecho montajes sonoros con Araceli, la primera vacunada en España, en los que tras recibir el pinchazo se escucha la musiquita de cuando se cierra el sistema Windows.

El fin del mundo parece más entretenido con 'Los Simpson'. Heraldo.es

La verdad es que algunas declaraciones de políticos invitan a participar de este imaginativo desastre. Ahí están los alcaldes que se cuelan en el protocolo de vacunación y luego dicen ellos no creen en las vacunas o el epidemiólogo Fernando Simón, que hace una semana decía que habrá sólo un par de casos de la cepa británica y, ahora, ya confiesa que en un par de meses podría ser la dominante. Muchos ‘memes’ se han hecho a costa de esta frase que ya predijo con poco acierto Simón al inicio de la pandemia: “Sólo caerán uno o dos copos” o “sólo vendrán uno o dos zombis”.

Por cierto, que el Gobierno de España aclaró ya hace unos años que no estaba preparado para una hipotética invasión de seres de ultratumba. Resulta que en abril de 2017, hastiado de que no se tramitaban sus preguntas, un diputado de Compromís preguntó sobre los planes que tenía el Ejecutivo en caso de que llegaran muertos vivientes y la respuesta fue decepcionante: no hay un protocolo específico. Bueno, han pasado cuatro años, quizá ahora hayan hecho los deberes…