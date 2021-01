Maquillaje en pandemia: "Hay que potenciar los ojos, que es lo único que se nos ve"

Con media cara tapada por la mascarilla, los labiales están desterrados del rostro de las mujeres desde hace ya casi un año. Ahora -más que antes-, son los ojos y las cejas el verdadero reflejo del alma, la única parte visible. En especial, durante estos meses de invierno, donde los gorros tapan la mayor parte de la frente y dejan a la mirada todo el protagonismo. Los pendientes largos también han desaparecido, al igual que los collares, y son los anillos y las pulseras las que resisten -y menos mal- a la era covid.

“Muy pocas personas continúan con el mismo maquillaje que antes de la pandemia. Ahora mismo, la mirada es el 90% de la cara. Hay que darle potencia e importancia a los ojos, que es lo único que se nos ve”, sostiene Ana Bruned, maquilladora profesional. Los labios son, sin ninguna duda, los más perjudicados por la crisis sanitaria. “Muchos se maquillan de la mitad de la cara hacia arriba. Hay poca gente que se pone labial”, subraya la maquilladora Elisa García, que también tiene una academia en Zaragoza donde imparte cursos.

“La mayoría de personas ha dejado de pintarse los labios porque no se ven, pero muchas otras, por los estropicios que se pueden crear con el pintalabios y la mascarilla. Puedes terminar perfectamente con el color del labial por toda la cara”, explica Bruned. La base de maquillaje también se ha dejado apartada, a pesar de haber sido siempre uno de los productos estrella. "Cuando te pones la mascarilla produce un rozamiento en la piel y hace que el maquillaje se vaya. Además, el sudor aumenta al tener la cara tapado, lo que también hace que se genere más brillo y el producto se vaya diluyendo", destaca la maquilladora profesional.

Unas han dejado por completo el maquillaje, mientras que otras, han optado por dar más fuerza a la única parte que se encuentra destapada, los ojos. "Estamos las que nos hemos venido arriba y las que lo han dejado por completo todo. Lo cierto es que yo voy por la calle y veo pieles limpias, la gente no lleva fondo de maquillaje", bromea Bruned.

Descenso en ventas

El descenso en el consumo de pintalabios y otros cosméticos se reporta en menor número de ventas. Las zaragozanas Alba López y Sara Magallón tienen una tienda de cosméticos en pleno centro de la capital aragonesa, llamada Caliope Cosmética, y en su establecimiento, las ventas de labiales han bajado un 70% y las bases de maquillaje un 60% desde que comenzó la pandemia. "Es cierto que otros productos como la máscara de pestañas y las sombras han subido mucho. Los productos para cejas, que antes estaban olvidados, se han vendido un 70% más. Al final, es la parte de la cara que se ve", subraya López. En el Corte Inglés también se han resentido las ventas de labiales, pero no de hidratantes de labios. Todos los productos relacionados con los ojos -'eyeliner', sombras y productos para cejas- están siendo más demandados por los usuarios, al igual que las máscaras de pestaña 'waterproof'.

En las farmacias, la demanda de los clientes es distinta desde que comenzó la crisis sanitaria. "El maquillaje lo han cambiado por las cremas hidratantes con color que son más ligeras, en especial tipo hidrogel y gel", subraya Marta Val, dueña de la farmacia de Grisén. Lo más importante, según la farmacéutica, es "la limpieza de la cara" ya que la mascarilla "hace que la cara siempre esté húmeda por el aliento". También insiste en la protección solar: "La mascarilla no protege de los rayos". Este nuevo accesorio "irrita la piel". "Los granos y el acné se potencian más al no tener la respiración habitual por la mascarilla. Está saliendo muchos casos de personas con dermatitis y rojeces. En definitiva, reacciones por no llevar la boca al aire", sostiene.

Complementos

"Las conductas y la vida social ha cambiado por la pandemia y ahora no llevamos tantos complementos como antes. Como no tenemos vida social apenas, la comodidad está tomando protagonismo y los ciudadanos van más de 'sport'. El tacón ha desaparecido casi y los bolsos de vestir también", explica, Ángel Lecumberri, diseñador de moda y dueño de una tienda en el paso de Damas de la capital aragonesa.

Importancia a los complementos en las manos, más que a los del rostro. "Los pendientes grandes están desapareciendo ya que son molestos con la mascarilla, por lo que se está optando por pequeños. Como las mascarillas están más próximas al cuello, los colgantes pierden sentido. Lo cierto es que ahora se miman más las manos y la uñas y se utilizan más los anillos y pulseras", subraya el diseñador.