Reynaldo Benito y el grupo Pagola adquieren la compañía de restauración del Cachirulo

El principal accionista del equipo de baloncesto Casademont, el empresario zaragozano Reynaldo Benito, junto al grupo aragonés Pagola han adquirido una de las enseñas de la restauración aragonesa, el Cachirulo, que pretenden relanzar en cuanto la pandemia dé un respiro al sector y, al mismo tiempo, impulsar la comercialización de la línea de quinta gama con productos aragoneses seleccionados al estilo de Cascajares.

Del grupo El Cachirulo forman parte el restaurante del mismo nombre, las fincas las Hiedras y Sansui, el restaurante del Teatro Principal, el palacio Larrinaga, el espacio Ebro y el Pabellón de Ceremonias (ambos junto a la Expo), además de la concesión de la restauración de la Feria de Zaragoza.

La operación se firmó hace casi un año, aunque hasta ahora no había trascendido la desvinculación del fundador del grupo, Jesús Acín, que a sus 69 años ha decidido poner punto final a una trayectoria de 53 años. "Mi mujer no está bien de salud, no tengo continuidad porque mis hijas tienen otras profesiones y ha llegado el momento de parar", explicó ayer a este diario.

Acín mostró su satisfacción por que el proyecto siga adelante "y todo el mundo continúe tras el paréntesis circunstancial de la pandemia". En este sentido, señaló que el relevo no se ha improvisado y ha apostado por empresarios que conocen el sector.

La "locomotora" para la comercialización de los productos de quinta gama será la cocina de casi 2.000 metros cuadrados anexa a la finca Sansui, en Villanueva de Gállego. Esta línea de negocio se empezó a explotar hace tres años con paletillas, cochinillos y piernas de cordero rellenas que se llegaron a vender en El Corte Inglés y Alcampo de Zaragoza y Madrid, además de en tiendas. "Supone el comienzo de algo importante", dijo.

Reynaldo Benito cuenta con una compañía dedicada a la restauración, Food & Moments Group, propietaria de los Hard Rock Café de Mallorca, Valencia y Málaga, varios establecimientos en la provincia de Zaragoza y la participación en un restaurante de Madrid, además de siete tiendas Rock Shop en las citadas ciudades, donde cuenta con franquicias. En la compra del Cachirulo también participa el grupo Pagola, de la familia González Cabrejas, que entre sus negocios consta una conservera.