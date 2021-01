"Cada día me cuesta más, no sabes qué va a ocurrir mañana"

Kilian García, encargado de la hamburguesería Bokita, situada en el barrio del Actur, asegura no poder quejarse. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación que vive el sector en Aragón y en el resto de comunidades autónomas. Reconoce, no obstante, que cada día le cuesta más. "Es por la incertidumbre, no sabes si mañana te van a cerrar o no vas a poder servir en el interior", explicó ayer. Aunque aún tiene a parte de la plantilla en ERTE, su apuesta por la comida a domicilio desde 2014 le ha permitido fidelizar clientela y defenderse durante los meses más duros de la pandemia. "Al tener sistema de reparto propio no dependemos de empresas externas", comentó. A pesar de todas las convocatorias anunciadas a nivel autonómico y nacional, su negocio solo se ha podido beneficiar hasta el momento de las ayudas por cierre que se concedieron tras la irrupción de la covid-19. Respecto a las palabras de Simón, prefiere ser cauto. "Esto nos viene grande a todos. Entiendo que se vayan dando palos de ciego, aunque con esto no quiero decir que se estén haciendo las cosas bien", expuso.